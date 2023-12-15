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الناشئين يواجه سورية بطموح التأهل ببطولة غرب آسيا اليوم

12/15/2023 2:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما مشواره في الدور الأول من بطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها العاشرة، عندما يلتقي اليوم عند الساعة الرابعة مساء نظيره السوري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة التي تقام في ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة العمانية.
ويطمح منتخب الناشئين في تحقيق الفوز والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لنصف نهائي البطولة، بعد أن فقد 5 نقاط في الجولتين الماضيتين، بخسارته من المنتخب الإماراتي بهدف نظيف في الجولة الأولى، والتعادل بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية مع المنتخب السعودي.
ويحتل“الناشئين” المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط للمنتخبين السوري والإماراتي في المركزين الثالث والرابع.
وتقام المواجهة الثانية للمجموعة نفسها عند الساعة السابعة مساء بين المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي.
ويتعين على المنتخب الوطني من أجل التأهل تحقيق نتيجة الفوز ولا شيء سواها، وانتظار خسارة المنتخب الإماراتي أمام السعودية، أو العكس من أجل التأهل، فيما يشكل تعادل المنتخبان وداع المنتخب بشكل رسمي من الدور الأول، علما بأن التعادل أو الخسارة للمنتخب الوطني لا تكفيه للمنافسة على التأهل.
ويضع اتحاد غرب آسيا معيار فارق المواجهات المباشرة بين منتخبين في حال تساويهما بالنقاط من أجل حسم التأهل، حيث أن فوز المنتخب على سورية، وخسارة الإمارات من السعودية، تعني تأهل السعودية والأردن للدور الثاني بالنقاط، فيما يشكل فوز الإمارات، وصول المنتخب الوطني والسعودي للنقطة الرابعة، وتعادلهما بفارق المواجهات المباشرة، ليتم اللجوء لاحقا لفارق الأهداف.
ويتطلع المنتخب الوطني بقيادة المدرب عبد الله القططي، في تحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل، بغية المحافظة على اللقب للنسخة الثانية على التوالي، رغم المشاكل العديدة التي ظهرت على أداء المنتخب في المباراتين، وفقدان التركيز وسوء اللمسة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يدفع القططي بتشكيلة مكونة من قصي الحلاحلة، عز الدين المصري، خزرج القاسم، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، الخالدي، محمد أبو الغنم، قيس الشواشرة، مهند محمود، زيد أبو دهيم ومحمود الطميزي.

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