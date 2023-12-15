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بدلاء الوحدات يحصدون نقاط سحاب.. والسلط يعود لسكة الانتصارات

12/15/2023 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو ومهند جويلس عمان- منح لاعبو الوحدات البدلاء نقاط مواجهة سحاب، بالفوز بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وجاء الهدف الأول للوحدات بالخطأ من مدافع سحاب في الشوط الأول، قبل أن يسجل بقية الأهداف في الشوط الثاني البدلاء بهاء فيصل، مهند أبو طه ومحمود زعترة.
ووصل الوحدات للنقطة 22 وفي المركز الثاني، فيما بقي سحاب في المركز الحادي عشر وقبل الأخير وبرصيده 8 نقاط.
وفي المباراة الأخرى، عاد السلط لسكة الانتصارات عبر بوابة الجليل بهدف نظيف أحرزه عبد الله ذيب، في المواجهة التي احتضنها ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وتقدم السلط للمركز الثامن وبرصيده 10 نقاط، فيما بقي الجليل في المركز العاشر وبرصيده 8 نقاط.
وتختتم منافسات الجولة العاشرة اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي الأهلي والرمثا على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، عند الساعة الرابعة مساء، ويتطلع الرمثا (12 نقطة) لاستعادة مركزه الرابع، بعدما فقدها لصالح شباب الأردن بداية الجولة الحالية، فيما يسعى الأهلي (7 نقاط) مواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق فوز يبعده عن المركز الثاني عشر والأخير.
الوحدات 4 سحاب 0
 تشكيلة الفريقين
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير (بهاء فيصل)، خالد عصام (مهند أبو طه)، صالح راتب (عامر جاموس)، أنس العوضات (حسان زحراوي) وسيدريك هنري (محمود زعترة).
المدير الفني: رشيد جابر
سحاب: وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، إيهاب الخوالدة، خالد الردايدة (أحمد مسلم)، ورد البري، محمد الرازم (سلطان الشياب)، أحمد العيساوي (محمد قاسم)، حمزة الصيفي (ديفيد جونيور) وأحمد أبو كبير (محمد طنوس).
المدير الفني: طارق الكرنز
الحكام: أدهم مخادمة، عمرو عجاج، إسلام العبادي ومحمود السوالمة رابعا.
الإنذارات: أحمد سمير، عامر جاموس (الوحدات)
سيناريو الأهداف
- مر لاعب الوحدات فراس شلباية من الجهة اليمنى، ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء حولها مدافع سحاب رواد أبو خيزران في الشباك هدفا بمرماه (30).
- استثمر مهاجم الوحدات بهاء فيصل خطأ دفاع سحاب في إبعاد الكرة، وسددها من اللمسة الأولى على يسار الحارس (63).
- تسلم لاعب الوحدات مهند أبو طه من الطرف الأيمن، وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء جاءت في الزاوية الأرضية البعيدة عن الحارس (71).
- مرر لاعب الوحدات بهاء فيصل كرة من الجهة اليمنى قابلها زميله محمود زعترة الذي أكملها بالشباك (83).
فرص المباراة
- نفذ العيساوي ركلة ثابتة من زاوية بعيدة ارتطمت بالعارضة (28).
- شتت الفاخوري كرة بالخطأ استلمها الردايدة من أمام منتصف الملعب وسددها بقوة جانب المرمى (38).
- سدد الصيفي كرة أرضية زاحفة أبعدها الفاخوري بصعوبة إلى ركنية (45+2).
- أطلق العوضات كرة صاروخية أرضية حاذت القائم الأيمن لمرمى سحاب (57).
- نفذ فيصل ركلة ثابتة جاءت فوق المرمى (80).
نجم اللقاء
استحق مهاجم الوحدات البديل بهاء فيصل تسميته نجم المباراة، بعد دخوله بديلا بتسجيل هدف وصناعته لآخر.
الجليل 0 السلط 1
 تشكيلة الفريقين:
الجليل: أسامة الكواملة، محمود مشعل، عمار الحصري، يوسف حسان، محمود الطالب، محمد العدوان (عبدالرحمن الزينات)، أسعد العزام (عدي شديفات)، عبيدة النمارنة، لؤي الدردور(موسى الزعبي)، صاموئيل أوليفيرا ودومي بني دومي(محمد النجادات).
المدير الفني: محمد العبابنة.
السلط: قتيبة دعسان، محمد مصطفى، محمد زريقات، عصام سميري، عبد الله مناصرة، إبراهيم دلدوم (خليل بني عطية)، أنس الجبارات، محمد غانم (سيف البشابشة)، خالد العسولي، عبدالله ذيب (محمود جمال) وعدي القرا(زيد جابر).
المدير الفني: عماد خانكان.
الحكام : محمد مفيد، حمزة أبوعبيد، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.
الإنذارات: عصام سميري وعبدالله مناصرة وعدي القرا وخليل بني عطية (السلط).
سيناريو الهدف
 أرسل لاعب السلط عصام سميري كرة عرضية بالمقاس على رأس عبدالله ذيب، الذي دكها في سقف مرمى الكواملة، مسجلا الهدف الوحيد (25).
فرص المباراة
 -استلم أوليفيرا كرة عميقة وواجه حارس مرمى السلط دعسان إلا أنه تلكأ واضاع هدفا محققا (9).
-سدد بني دومي كرة من خراج المنطقة حولها دعسان إلى ركنية (20).
-تابع أوليفيرا الكرة العرضية أمام المرمى إلا أن كرته علت المرمى (30).
-توغل غانم من الميمنة وأرسل كرة عرضية، ارتدت من الدفاع أمام العسولي الذي سددها قوية ردها الكواملة على دفعتين (44).
-تبادل ذيب والجبارات الكرة وسددها الأخير قوية علت مرمى الكواملة (48).
-استلم القرا كرة عميقة جعلته في مواجهة الكواملة الذي أنقذ الكرة (50).
-أرسل العسولي كرة طويلة لم يحسن الدفاع ابعادها، وصلت القرا الذي توغل إلا أن مشعل خلص الكرة إلى ركنية (52).
-أرسل العسولي كرة إلى القرا الذي تخلص من المدافع بحرفنة وسدد كرة قوية مرت بجوار مرمى الكواملة (80).
-تبادل القرا ومحمود جمال الكرة، وصلت الأخير الذي سددها زاحفة حادت عن مرمى الجليل (82).
-أوليفيرا يحضر كرة لنفسه ويسدد كرة زاحفة قوية مرت بجوار مرمى السلط (90).
نجم اللقاء
 استحق لاعب السلط عصام سميري لقب رجل المباراة، وذلك لتميزه في أداء أدواره الدفاعية والهجومية بتميز، وهيأ الكثير من الكرات العرضية الخطرة أمام مرمى الجليل، وصنع هدف فريقه الوحيد.

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