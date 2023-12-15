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حشود في معان: المقاومة هي الخيار الوحيد

12/15/2023 2:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان شارك أبناء مدينة معان بوقفة احتجاجية حاشدة، بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري وتطهير عرقي على يد جيش الإحتلال الصهيوني،على مرأى ومسمع من العالم اجمع.
وأشاد المشاركون، في الوقفه التي شارك فيها قوى شعبية وشبابية وحزبية ونقابية ، بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وبرجال المقاومة الميامين، وعلى رأسهم أبطال كتائب" القسام وسرايا القدس "وفصائل المقاومة المشتركة ، الذين أبدعوا في الإعداد ومراكمة القوة والإثخان في العدو الصهيوني وجيشه وتحقيق الانتصار عليه، في محطات يشهد لها تاريخ نضال الشعب الفلسطيني المشرف.
واعرب المشاركون في الوقفه التي دعت إليها الفاعليات الشعبية في المدينة، عن افتخارهم واعتزازهم ببطولات الشباب الثائر في عموم الضفة المحتلة والقدس وكل المرابطين من أبناء شعب فلسطين المحتلة ، وإلى عرين الأسود من أبطال فصائل المقاومة ، داعين إلى مواصلة ملاحم البطولة والفداء والتضحية دفاعاً عن الأرض والمقدسات.

ومن الهتافات العديدة التي رددها المشاركون في الوقفه التضامنية :“بالروح بالدم نفديك يا أقصى ، بالروح بالدم نفديك يا غزة ، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود ، مرددين هتافات النفير " افتح الحدود " .
كما هتفو " طوفان الأقصى" معركتنا جميعا، والشعب الأردني مع المقاومة ، لا سفارة صهيونية ولا سفاره اميركية على الأرض الأردنية" ،وغيرها من الشعارات المندده والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني والامريكي الذي يمعن في ارتكاب ابشع الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني" .
والقى عدد من المشاركين بالوقفه بكلمات ، اكدوا فيها ،ان أمام الشعب الفلسطيني خيار واحد هو خيار المقاومة، ولا يمكن أن تتحرر فلسطين بالمفاوضات، واتفاقات التسوية وكل هذه المشاريع لم تعط الفلسطينيين حقوقهم المشروعه ، مشيرين أن المقاومة أثبتت قدرتها على فرض إرادتها ومعادلاتها في الصراع.
وقالوا ، أن المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير لاحتلال لا مثيل له في التاريخ، احتلال يقوم على نفيهم ومصادرة وجودهم وحياتهم وحريتهم.
واعتبروا، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد أهالي قطاع غزه ، مؤكدين أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة الشعب المستمرة.
وطالبو ، أنظمة الدول العربية والإسلامية ، برفض وتجريم ومقاطعة كل محاولات إدماج العدو الصهيوني في جسم الأمة عبر مشاريع التطبيع وتلميع صورة الاحتلال الإجرامية، مع إدانة كل المشاريع والخطوات والسياسات التي تسعى لذلك.
كما طالبوا ، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، بدعم حقه في إنهاء الإحتلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، والكف عن نهج الكيل بمكيالين، وسياسة الانحياز إلى الاحتلال ضد عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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