Saturday, 16 December 2023 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة إربد.. مطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12/15/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي
اربد - طالب مشاركون في مسيرة اربد، الجمعة، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من امام مسجد الهاشمي ودعت لها القوى الوطنية والإسلامية شوارع المدينة، بحرب الإبادة الجماعية وللمطالبة بوقف العدوان الذي ينفذه الاحتلال الصهيوني.

وردد المشاركون هتافات تندد بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء قطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب في قطاع غزة، ورفض محاولات التهجير، وتندد بالموقف الأميركي الداعم للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

MENAFN15122023000072011014ID1107604955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث