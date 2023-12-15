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أشاد بـاللواء فايز.. لقاء تضامني مع غزة في ديوان الدويري ببلدة كتم بإربد

12/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تصوير عبد الله الدويري - نظم في مقر عشيرة الدويري ببلدة كتم بإربد، بعد صلاة الجمعة، لقاء تضامني مع الأهل في غزة.
وحضر اللقاء رئيس بلدية إربد الكبرى د.نبيل الكوفحي، والنائبين محمد الشطناوي د. محمد العكور وممثل بلدية كتم زياد الدويري.
واشتمل اللقاء على العديد من الكلمات التي قدمها عبدالرحمن الشواقفة ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي والتي كانت مناصرة للشعب الفلسطيني الشقيق وكلمة لنائب الأمين العام لحزب العمال وفقرة شعرية لجمال الدويري عبر فيها عن تضامن أهل كتم مع اللواء فايز الدويري الذي يشهد له بمواقفه عبر تحليلاته على قناة الجزيرة.















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