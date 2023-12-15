أشاد بـاللواء فايز.. لقاء تضامني مع غزة في ديوان الدويري ببلدة كتم بإربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تصوير عبد الله الدويري - نظم في مقر عشيرة الدويري ببلدة كتم بإربد، بعد صلاة الجمعة، لقاء تضامني مع الأهل في غزة.
وحضر اللقاء رئيس بلدية إربد الكبرى د.نبيل الكوفحي، والنائبين محمد الشطناوي د. محمد العكور وممثل بلدية كتم زياد الدويري.
واشتمل اللقاء على العديد من الكلمات التي قدمها عبدالرحمن الشواقفة ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي والتي كانت مناصرة للشعب الفلسطيني الشقيق وكلمة لنائب الأمين العام لحزب العمال وفقرة شعرية لجمال الدويري عبر فيها عن تضامن أهل كتم مع اللواء فايز الدويري الذي يشهد له بمواقفه عبر تحليلاته على قناة الجزيرة.
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