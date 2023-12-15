الهاتف الذكي مع المراهق المجنون - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) (1)نشرت المجلة العلمية (PNAS) دراسة أظهرت انخفاضًا في الصحة العقلية بين المجموعات السكانية الأصغر سنًا، ولاحظ قادة الدراسة بقيادة ريتشارد موريس من جامعة سيدني أن سوء الصحة العقلية كان أكثر شيوعًا بين أولئك الذين ولدوا في التسعينيات، وبدرجة أقل في أواخر الثمانينيات.
(2)
المراهقون في زمن الهاتف الذكي يمرون بمرحلة حرجة جدًا؛ لأنها يسّرت الحصول على المواد التي تحرض على الموبقات التي تهدد الأخلاق والعقيدة والإنسانية، مما وضع المربين بين نارين، نار الاحتياج لهذا النوع من الهواتف، ونار الحفاظ على من يعولون.
(3)
التربية ليست منع بقدر ما هي إقناع، لذلك لا بد من تطوير المهارات الفكرية لدى من نعول من ذكاء عاطفي، وتفكير نقدي، وتفكير تحليلي، وتواصل، علما بأن زراعة التفكير النقدي -بحد ذاته- في ذوات ((التابعين)) أمر يختصر مسافات من الجهد في التربية.
(4)
يجب أن نتجه مباشرة إلى ((مستنقعات الإفساد)) وردمها، بالتزامن مع أساليب التربية ((الحكيمة))، ويكون ردم تلك المستنقعات بالتوعية المستدامة للمتلقين، والتحذير، وتقديم ((الخطرين)) للقانون والعدالة.
(5)
تحذير المؤسسات والجهات والأفراد وكل من يسهم بالتعاون والترويج لتلك الحسابات والشخصيات الشهيرة في ((مستنقعات الإفساد))، وتأديب كل من يتعاون معها، ولا يمكن لذلك أن ينجح إلا تحت مظلة القانون الذي يحمي الأفراد والمجتمع، ويدعم الحياة الكريمة.
(6)
ويسألونك عن المراهق فقل مجنون!، مغرم بخوض التجارب، ومنعه يزيد من ((جنونه))، وبالتالي فإن الحوار، وتنمية الرقابة الذاتية، والوازع الديني، أمر أساسي في مشروع حمايته.
(7)
تقول القاعدة التربوية ((قبل المنع أوجد البديل))، والمراهق بحاجة إلى الثقة، والصحبة، والتثقيف، والاستماع، والتشارك، وعدم اليأس من التوجيه، والتوعية.
MENAFN15122023000089011017ID1107604949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.