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الهاتف الذكي مع المراهق المجنون - جريدة الوطن السعودية

12/15/2023 2:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)نشرت المجلة العلمية (PNAS) دراسة أظهرت انخفاضًا في الصحة العقلية بين المجموعات السكانية الأصغر سنًا، ولاحظ قادة الدراسة بقيادة ريتشارد موريس من جامعة سيدني أن سوء الصحة العقلية كان أكثر شيوعًا بين أولئك الذين ولدوا في التسعينيات، وبدرجة أقل في أواخر الثمانينيات.
(2)
المراهقون في زمن الهاتف الذكي يمرون بمرحلة حرجة جدًا؛ لأنها يسّرت الحصول على المواد التي تحرض على الموبقات التي تهدد الأخلاق والعقيدة والإنسانية، مما وضع المربين بين نارين، نار الاحتياج لهذا النوع من الهواتف، ونار الحفاظ على من يعولون.
(3)
التربية ليست منع بقدر ما هي إقناع، لذلك لا بد من تطوير المهارات الفكرية لدى من نعول من ذكاء عاطفي، وتفكير نقدي، وتفكير تحليلي، وتواصل، علما بأن زراعة التفكير النقدي -بحد ذاته- في ذوات ((التابعين)) أمر يختصر مسافات من الجهد في التربية.
(4)
يجب أن نتجه مباشرة إلى ((مستنقعات الإفساد)) وردمها، بالتزامن مع أساليب التربية ((الحكيمة))، ويكون ردم تلك المستنقعات بالتوعية المستدامة للمتلقين، والتحذير، وتقديم ((الخطرين)) للقانون والعدالة.
(5)
تحذير المؤسسات والجهات والأفراد وكل من يسهم بالتعاون والترويج لتلك الحسابات والشخصيات الشهيرة في ((مستنقعات الإفساد))، وتأديب كل من يتعاون معها، ولا يمكن لذلك أن ينجح إلا تحت مظلة القانون الذي يحمي الأفراد والمجتمع، ويدعم الحياة الكريمة.
(6)
ويسألونك عن المراهق فقل مجنون!، مغرم بخوض التجارب، ومنعه يزيد من ((جنونه))، وبالتالي فإن الحوار، وتنمية الرقابة الذاتية، والوازع الديني، أمر أساسي في مشروع حمايته.
(7)
تقول القاعدة التربوية ((قبل المنع أوجد البديل))، والمراهق بحاجة إلى الثقة، والصحبة، والتثقيف، والاستماع، والتشارك، وعدم اليأس من التوجيه، والتوعية.

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