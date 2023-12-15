شركة Ltimindtree تفتتح مركز تسليم جديدًا في مدينة مكسيكو

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة[رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005]، العالمية المتخصصة في الاستشارات التنقية والحلول الرقمية، عن افتتاح مركز تسليم جديد في مدينة مكسيكو، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في أمريكا اللاتينية، على أن يعمل مركز التسليم هذا على إحداث تحوّل في قدرات القوى العاملة في شركة LTIMindtree وتوطينهم في الأمريكتين. افتتح المركز في 14 من ديسمبر 2023، بحضور

يعد مركز التسليم، الذي يسع أكثر من 100 مقعد والكائن في قلب الحي المالي في مدينة مكسيكو، منشأة متطورة تعمل على تعزيز سبل التعاون والابتكار، هادفة بذلك إلى تدعيم النمو المستقبلي. كما سيدعم المركز إمكانيات الشركة في المنطقة، مما ييسر تمتع العملاء بخدمات LTIMindtree المتميزة في خطوط خدمات SAP والهندسة الرقمية. وبصفته رئيس قسم التسليم والعمليات في LATAM، سيتولى Anurag Tripathi، نائب الرئيس المساعد في LTIMindtree مهمة قيادة مركز التسليم في مدينة مكسيكو مع التركيز على النمو المستقبلي وتقديم نتائج عالية الجودة للعملاء.

صرح Nachiket Deshpande ، المدير الدائم ومدير العمليات في LTIMindtree ، قائلاً: "على مدى الأعوام القليلة الماضية، برزت المكسيك وأصبحت جهة منافسة في سوق التكنولوجيا العالمية، إذ وفرت قوى عاملة ماهرة وبيئة أعمال مواتية. ومن جانبنا، تلتزم LTIMindtree برعاية القوى العاملة الماهرة في المنطقة عن طريق الاستفادة من خبرتها العالمية، وبفضل وجود مركز التسليم هذا في المكسيك، سنتمكن من رأب الفجوة بين عملائنا القريبين والمحليين وخبرة المواهب المحلية، على حين نقدم برامج ناجحة في نفس المنطقة."

صرح Fadlala Akabani ، وزير الاقتصاد في أمانة التنمية الاقتصادية في المكسيك ، قائلاً: "أهنئ قيادة LTIMindtree على افتتاح مركز التسليم الجديد في مدينة مكسيكو. فقد ساعدت شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية دومًا في تعزيز وتشكيل المواهب في المكسيك، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم للشركة في رحلة تحقيق طموحاتها التنموية في المنطقة ومساعدتنا في النهوض بمدينة مكسيكو وتحويلها إلى مركز للتكنولوجيا المتطورة. أتقدم بخالص الشكر لشركة LTIMindtree على التزامها بالاستثمار والتنمية وتوفير المزيد من فرص العمل في المجال التقني في المنطقة."

يتضمن عملاء LTIMindtree في المكسيك طيفًا من مختلف القطاعات، مثل الاتصالات والإعلام والترفيه والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات، والخدمات المصرفية والمالية وRCG. وتمتلك الشركة حاليًا 12 مكتبًا موزعين في كل أنحاء الأمريكتين، وتقدم خدمات لأكثر من 70 شركة عميلة لديها مدرجة ضمن Fortune 500.

نبذة عن LTIMindtree

تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 83000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة ‎ .

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