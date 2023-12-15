شركة Ltimindtree تفتتح مركز تسليم جديدًا في مدينة مكسيكو

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة LTIMindtree
[رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005]، العالمية المتخصصة في الاستشارات التنقية والحلول الرقمية، عن افتتاح مركز تسليم جديد في مدينة مكسيكو، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في أمريكا اللاتينية، على أن يعمل مركز التسليم هذا على إحداث تحوّل في قدرات القوى العاملة في شركة LTIMindtree وتوطينهم في الأمريكتين. افتتح المركز في 14 من ديسمبر 2023، بحضور صاحب السعادة، Pankaj Sharma ، سفير الهند في المكسيك و Fadlala Akabani ، وزير الاقتصاد في أمانة التنمية الاقتصادية في المكسيك و Rajeev Jain ، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم العمليات في LTIMindtree و Greg Dietrich ، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم التسليم الإقليمي في الأمريكتين و Anurag Tripathi ، نائب الرئيس المساعد في LTIMindtree .
يعد مركز التسليم، الذي يسع أكثر من 100 مقعد والكائن في قلب الحي المالي في مدينة مكسيكو، منشأة متطورة تعمل على تعزيز سبل التعاون والابتكار، هادفة بذلك إلى تدعيم النمو المستقبلي. كما سيدعم المركز إمكانيات الشركة في المنطقة، مما ييسر تمتع العملاء بخدمات LTIMindtree المتميزة في خطوط خدمات SAP والهندسة الرقمية. وبصفته رئيس قسم التسليم والعمليات في LATAM، سيتولى Anurag Tripathi، نائب الرئيس المساعد في LTIMindtree مهمة قيادة مركز التسليم في مدينة مكسيكو مع التركيز على النمو المستقبلي وتقديم نتائج عالية الجودة للعملاء.
صرح Nachiket Deshpande ، المدير الدائم ومدير العمليات في LTIMindtree ، قائلاً: "على مدى الأعوام القليلة الماضية، برزت المكسيك وأصبحت جهة منافسة في سوق التكنولوجيا العالمية، إذ وفرت قوى عاملة ماهرة وبيئة أعمال مواتية. ومن جانبنا، تلتزم LTIMindtree برعاية القوى العاملة الماهرة في المنطقة عن طريق الاستفادة من خبرتها العالمية، وبفضل وجود مركز التسليم هذا في المكسيك، سنتمكن من رأب الفجوة بين عملائنا القريبين والمحليين وخبرة المواهب المحلية، على حين نقدم برامج ناجحة في نفس المنطقة."
صرح Fadlala Akabani ، وزير الاقتصاد في أمانة التنمية الاقتصادية في المكسيك ، قائلاً: "أهنئ قيادة LTIMindtree على افتتاح مركز التسليم الجديد في مدينة مكسيكو. فقد ساعدت شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية دومًا في تعزيز وتشكيل المواهب في المكسيك، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم للشركة في رحلة تحقيق طموحاتها التنموية في المنطقة ومساعدتنا في النهوض بمدينة مكسيكو وتحويلها إلى مركز للتكنولوجيا المتطورة. أتقدم بخالص الشكر لشركة LTIMindtree على التزامها بالاستثمار والتنمية وتوفير المزيد من فرص العمل في المجال التقني في المنطقة."
يتضمن عملاء LTIMindtree في المكسيك طيفًا من مختلف القطاعات، مثل الاتصالات والإعلام والترفيه والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات، والخدمات المصرفية والمالية وRCG. وتمتلك الشركة حاليًا 12 مكتبًا موزعين في كل أنحاء الأمريكتين، وتقدم خدمات لأكثر من 70 شركة عميلة لديها مدرجة ضمن Fortune 500.
نبذة عن LTIMindtree
تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 83000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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