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%55 من الناس لا يريدون التخطيط لـ2024

12/15/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتقد %55 من المشاركين في دراسة استقصائية أن الوقت حان للتخلي عن اتخاذ قرارات تتعلق بالتخطيط للعام الجديد 2024، بما يجعل قرارات العام الجديد شيئًا من الماضي.
وتناولت الدراسة الاستقصائية التي شارك فيها 2000 شخص بالغ ممن يتخذون عادة قرارات التخطيط للسنة الجديدة، وهم من جيل الألفية على وجه الخصوص، كم نفذ هؤلاء من القرارات التي سبق لهم أن خططوا لها في السنوات السابقة، ورأت أن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع تخلوا عن قراراتهم بحلول شهر مارس (52%)، وأن 5% فقط من الأشخاص الذين عادة ما يكون لديهم قرارات، يلتزمون بها لمدة عام كامل.
مبررات
بحثت الدراسة في أسباب عدم نجاح الأشخاص في تنفيذ ما قرروا أن يفعلوه قبل بدء السنة، ووجدت أن المشاركين يشعرون بالضغط الشديد بسبب تلك القرارات (40 %)، ويشعرون أنها لا تخلق تغييرًا دائمًا (34 %)، ويشعرون أنها عمل روتيني (34%).
وبالتالي، ليس من المفاجئ أن يعترف 43% بانتهاك قرار ما عمدًا في الماضي، مع كون جيل الألفية هو الأكثر احتمالًا للاعتراف بذلك (57%).
وتكمن الأسباب الرئيسة لعدم تمكن الأشخاص من الالتزام بقراراتهم في عدم شعورهم بالتحفيز (38 %)، أو تغير أولوياتهم (25%)، أو أنهم نسوا هذه القرارات (23%). فرصة أخرى
وجد الاستطلاع، الذي أجرته OnePoll نيابة عن Almond Breeze، أنه على الرغم من أن المشاركين يجدون أن الحلول غير واقعية، إلا أنهم ما زالوا مهتمين بتحديد الأهداف لأنفسهم في عام 2024 وذلك بواقع (52%) منهم.
يهتم 67% من الجيل و71% من جيل الألفية بإعطاء هذه الأهداف فرصة أخرى.
عبر الأجيال، ترتبط أنواع القرارات الأكثر شيوعًا التي يتخذها الناس بالصحة العامة (54%) والطعام (51%). ومن المثير للاهتمام أن النتائج تظهر أن هذه هي أيضًا أصعب أنواع القرارات التي يجب الالتزام بها (46%، لكل منها)، متجاوزة القرارات المتعلقة بالتمويل (42%) أو الأهداف المرتبطة بالمجتمع (27%).
أولوية القرارات
من المرجح أن يعطي المشاركون من الجيل Z الأولوية للقرارات المتعلقة بالمال (55%)، في حين يركز جيل الألفية أكثر على القرارات المتعلقة بالغذاء (60%).
من ناحية أخرى، فإن 52% من جيل X و53% من جيل طفرة المواليد هم الأكثر حرصًا على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تساعد صحتهم العامة.
عندما يتعلق الأمر بصعوبة هذه الأهداف، يواجه 46% من جيل Z وكذلك 52% من جيل الألفية أصعب الأوقات في القرارات المتعلقة بالتمويل، بينما يعاني 47% من جيل X وكذلك 46% من جيل طفرة المواليد من صعوبة الالتزام بالأهداف.
القرارات المتعلقة بالأغذية
هذا العام، سيضع نصف الذين شملهم الاستطلاع قرارات متعلقة بالغذاء لعام 2024 بواقع (51%)، مع مشاركة 73% أنهم يشعرون حاليًا بالتحفيز لتحسين نظامهم الغذائي في العام المقبل. لكنهم لن يرتكبوا نفس الأخطاء هذه المرة، 7 من كل 10 مهتمون باتباع نهج مختلف تجاه قرارات العام الجديد (71%).
واقعية الأهداف
يتفق 48% من المشاركين على أنه من الأسهل إجراء تغييرات تدريجية في نمط الحياة، بدلا من تغيير كبير واحد (29%)، لذلك من المنطقي اختيار أهداف أصغر وأكثر واقعية لا تضيف ضغوطًا غير ضرورية لكنها تخلق تغييرًا دائمًا.

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