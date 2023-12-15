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“جريت وول موتورز تتألق في معرض الرياض للسيارات وتستعرض موديلاتها المتقدمة

12/15/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت مجموعة "جريت وول موتورز "، عملاق صناعة السيارات الصينية، في معرض الرياض للسيارات، في (المملكة أرينا)، ضمن موسم الرياض، وقد تضمَّنت مشاركة GWM إطلاق طرازاتٍ جديدةٍ لسيارات دفعٍ رباعيٍّ ذكية وفاخرة، وطرازات لسياراتٍ كهربائيةٍ تتمتع بأحدث المواصفات.
وكشفت GMW عن طراز HAVAL Hybrid H6 HEV في لحظة تاريخية بالمعرض حيث تجمع HAVAL Hybrid بين أفضل مميِّزات محرِّكات البنزين والمحرِّك الكهربائي؛ لتقدِّم سيارة SUV قوية (ذات عزمٍ عالٍ)، وصديقة للوقود؛حيث توفر كفاءة في استهلاك الوقود، وتوفيرًا للطاقة في آنٍ واحدٍ، لتُغيِّر طريقة قيادتك بشكلٍ جذريّ. وتولِّد تقنية GWM الهجينة المخصصة قوة قُصوى مجتمعة تبلغ 240 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر. تتحقق من خلال استجابة محرِّك البنزين والمحرِّك الكهربائي؛ مما يجعلها واحدة من أكثر طرازات سيارات الدفع الرباعي الرياضية الهجينة متعددة الاستخدام إثارة

كما استعرضت GWM، في معرض السيارات، مجموعة سياراتها من فئاتGWM TANK 300 HEV، وtank 500 HEV، وGWM ORA EV، التي تعكس التزام GWM بتقديم حلولٍ متنوِّعةٍ وديناميكيةٍ لعملائها. وقد شهد استعراض طراز GWM TANK 500 HEV إقبالًا كبيرًا؛ حيث يُعدُّ هذا الطراز الفاخر للدفع الرباعي الجديد لعلامة TANK الخاصة بشركة GWM، الطراز الأول من نوعه في السيارات الكهربائية الفاخرة بالشرق الأوسط. كما يتميَّز طرازا GWM TANK 300 وGWM TANK 500 بأسبقيتهما في فئة السيارات الكهربائية ذات الأداء العالي التي تطرحها شركة صينية في الشرق الأوسط.
وتمزج هذه الطرازات بشكلٍ سلسٍ بين مقوِّمات الفخامة الذكية، وإمكانيات أداءالدفع الرباعي للطرق الوعرة؛ مما يلبِّي توقعات المستخدمين المتنوعة. أما طرازGWM ORA 03فقد تمَّ تصميمه؛ ليمثِّل العلامة الفارقة في السيارات الصينية الكهربائية؛ حيث تتوقع الشركة أن يُحقق هذا الطراز نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الشرق الأوسط، خلال العام 2024؛ لامتلاكه مميزاتٍ ستشكِّل ثورة في تجربة القيادة

وتعليقًا على ذلك، صرَّح السيد باركر شي، نائب رئيس مجموعة GWM ومديرGWM العالمية: ستقدِّم شركة GWM أربعة طرازات تعمل بالطاقة الجديدةفي عام 2024م؛ مما يؤكد التزامنا بمواكبة السوق. وستكون هذه التقنيات هي الأنسب للعصر الجديد، تمامًا كما حدث مع الهواتف العادية والهواتف الذكية، وسنعمل على أن تكون السيارات أكثر من مجرد وسيلة انتقال من النقطة "أ"إلى النقطة "ب".
أما سيارة GWM TANK 300 HEV، فهي أول طراز صيني هجينلسيارات الدفع الرباعي المصمَّمة للطرق الوعرة في منطقة الشرق الأوسط،يعتمد على محرِّك هجين مقوَّى بالتيربو سعة 2.0 لتر، بأربع أسطوانات؛ مما يولِّد قوة قُصوى مجتمعة تبلغ 342 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 648نيوتن متر. تنتقل هذه القوة من خلال ناقل حركةٍ أوتوماتيكي بتسع سرعاتٍ إلى نظام دفعٍ رباعيٍّ احترافيٍّ بعملٍ جزئي، يمكن تبديله إلى وضعية السرعات المنخفضة. وتتميَّز بهيكلها القويّ، ونظام التعليق المتقدِّم، وهي مصمَّمة للتنقل بسهولة عبر التضاريس الوعرة كالصحاري الرملية.
كما استعرضت GWM سيارةGWM TANK 500 HEV ، التي تُعدُّ أول مركبةٍ بسعة سبعة مقاعد، تتصدَّر فئتها في سيارات الدفع الرباعي المتوسطة والكبيرة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعتمد على محركٍ هجينٍمُقوَّى بالتيربو بسعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات؛ ما يولِّد قوة قُصوى مجتمعة تبلغ 342 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 648 نيوتن متر. وتتوزع قوتها على جميع العجلات، من خلال ناقل حركةٍ أوتوماتيكيٍّ هجينٍ بتسع سرعات؛ لتُقدِّم الأداء

في حين تجمع GWM ORA 03 EV، الجديدة كليًّا بين التصميم الكلاسيكي والقوة الكهربائية بنسبة 100% ببطارية بسعة 48 كيلووات في الساعة، وعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر، بمدى قيادة يصل إلى 370 كم حسب إجراء دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC)، فهي تجمع بين مقوِّمات سيارات السباق والمقوِّمات العصرية والمريحة والصديقة للبيئة؛ حيث تتميَّز بحجمها المتوسط؛ مما يمنح السائق سهولة التنقل، كما توفر عزمًا فوريًّا وسلسًا؛ مما يُقدِّم تجربة قيادةٍ سلسة. كما تُعدُّ سيارةً آمنةً لحصولها على تقييم 5 نجوم ANCAP وتقييم 5 نجوم ENCAP؛ مما يجعل GWM ORA آمنة للقيادة عبر الطرق المزدحمة في المدينة.
وتسعى شركة "جريت وول موتورز" إلى توفير خيارات تنقُّل أكثر ذكاءً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تقوم الشركة ببناء نُظُمٍ إيكولوجية تدعم سلسلة متكاملة لصناعة الطاقة الجديدة والتقنية الذكية. وتمتلك الشركة خبرةً طويلةً في قطاع صناعة السيارات، تمتد لأكثر من 33 عامًا، بأكثر من 700 قناة بيع حول العالم تغطي 170 منطقة بإجمالي مبيعات دولية تجاوز مليون مركبةً باستثناءمبيعات الصين.

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