“جريت وول موتورز تتألق في معرض الرياض للسيارات وتستعرض موديلاتها المتقدمة

(MENAFN
- Al Watan) شاركت مجموعة "جريت وول موتورز "، عملاق صناعة السيارات الصينية، في معرض الرياض للسيارات، في (المملكة أرينا)، ضمن موسم الرياض، وقد تضمَّنت مشاركة GWM إطلاق طرازاتٍ جديدةٍ لسيارات دفعٍ رباعيٍّ ذكية وفاخرة، وطرازات لسياراتٍ كهربائيةٍ تتمتع بأحدث المواصفات.
وكشفت GMW عن طراز HAVAL Hybrid H6 HEV في لحظة تاريخية بالمعرض حيث تجمع HAVAL Hybrid بين أفضل مميِّزات محرِّكات البنزين والمحرِّك الكهربائي؛ لتقدِّم سيارة SUV قوية (ذات عزمٍ عالٍ)، وصديقة للوقود؛حيث توفر كفاءة في استهلاك الوقود، وتوفيرًا للطاقة في آنٍ واحدٍ، لتُغيِّر طريقة قيادتك بشكلٍ جذريّ. وتولِّد تقنية GWM الهجينة المخصصة قوة قُصوى مجتمعة تبلغ 240 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر. تتحقق من خلال استجابة محرِّك البنزين والمحرِّك الكهربائي؛ مما يجعلها واحدة من أكثر طرازات سيارات الدفع الرباعي الرياضية الهجينة متعددة الاستخدام إثارة
كما استعرضت GWM، في معرض السيارات، مجموعة سياراتها من فئاتGWM TANK 300 HEV، وtank 500 HEV، وGWM ORA EV، التي تعكس التزام GWM بتقديم حلولٍ متنوِّعةٍ وديناميكيةٍ لعملائها. وقد شهد استعراض طراز GWM TANK 500 HEV إقبالًا كبيرًا؛ حيث يُعدُّ هذا الطراز الفاخر للدفع الرباعي الجديد لعلامة TANK الخاصة بشركة GWM، الطراز الأول من نوعه في السيارات الكهربائية الفاخرة بالشرق الأوسط. كما يتميَّز طرازا GWM TANK 300 وGWM TANK 500 بأسبقيتهما في فئة السيارات الكهربائية ذات الأداء العالي التي تطرحها شركة صينية في الشرق الأوسط.
وتمزج هذه الطرازات بشكلٍ سلسٍ بين مقوِّمات الفخامة الذكية، وإمكانيات أداءالدفع الرباعي للطرق الوعرة؛ مما يلبِّي توقعات المستخدمين المتنوعة. أما طرازGWM ORA 03فقد تمَّ تصميمه؛ ليمثِّل العلامة الفارقة في السيارات الصينية الكهربائية؛ حيث تتوقع الشركة أن يُحقق هذا الطراز نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الشرق الأوسط، خلال العام 2024؛ لامتلاكه مميزاتٍ ستشكِّل ثورة في تجربة القيادة
وتعليقًا على ذلك، صرَّح السيد باركر شي، نائب رئيس مجموعة GWM ومديرGWM العالمية: ستقدِّم شركة GWM أربعة طرازات تعمل بالطاقة الجديدةفي عام 2024م؛ مما يؤكد التزامنا بمواكبة السوق. وستكون هذه التقنيات هي الأنسب للعصر الجديد، تمامًا كما حدث مع الهواتف العادية والهواتف الذكية، وسنعمل على أن تكون السيارات أكثر من مجرد وسيلة انتقال من النقطة "أ"إلى النقطة "ب".
أما سيارة GWM TANK 300 HEV، فهي أول طراز صيني هجينلسيارات الدفع الرباعي المصمَّمة للطرق الوعرة في منطقة الشرق الأوسط،يعتمد على محرِّك هجين مقوَّى بالتيربو سعة 2.0 لتر، بأربع أسطوانات؛ مما يولِّد قوة قُصوى مجتمعة تبلغ 342 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 648نيوتن متر. تنتقل هذه القوة من خلال ناقل حركةٍ أوتوماتيكي بتسع سرعاتٍ إلى نظام دفعٍ رباعيٍّ احترافيٍّ بعملٍ جزئي، يمكن تبديله إلى وضعية السرعات المنخفضة. وتتميَّز بهيكلها القويّ، ونظام التعليق المتقدِّم، وهي مصمَّمة للتنقل بسهولة عبر التضاريس الوعرة كالصحاري الرملية.
كما استعرضت GWM سيارةGWM TANK 500 HEV ، التي تُعدُّ أول مركبةٍ بسعة سبعة مقاعد، تتصدَّر فئتها في سيارات الدفع الرباعي المتوسطة والكبيرة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعتمد على محركٍ هجينٍمُقوَّى بالتيربو بسعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات؛ ما يولِّد قوة قُصوى مجتمعة تبلغ 342 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 648 نيوتن متر. وتتوزع قوتها على جميع العجلات، من خلال ناقل حركةٍ أوتوماتيكيٍّ هجينٍ بتسع سرعات؛ لتُقدِّم الأداء
في حين تجمع GWM ORA 03 EV، الجديدة كليًّا بين التصميم الكلاسيكي والقوة الكهربائية بنسبة 100% ببطارية بسعة 48 كيلووات في الساعة، وعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر، بمدى قيادة يصل إلى 370 كم حسب إجراء دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC)، فهي تجمع بين مقوِّمات سيارات السباق والمقوِّمات العصرية والمريحة والصديقة للبيئة؛ حيث تتميَّز بحجمها المتوسط؛ مما يمنح السائق سهولة التنقل، كما توفر عزمًا فوريًّا وسلسًا؛ مما يُقدِّم تجربة قيادةٍ سلسة. كما تُعدُّ سيارةً آمنةً لحصولها على تقييم 5 نجوم ANCAP وتقييم 5 نجوم ENCAP؛ مما يجعل GWM ORA آمنة للقيادة عبر الطرق المزدحمة في المدينة.
وتسعى شركة "جريت وول موتورز" إلى توفير خيارات تنقُّل أكثر ذكاءً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تقوم الشركة ببناء نُظُمٍ إيكولوجية تدعم سلسلة متكاملة لصناعة الطاقة الجديدة والتقنية الذكية. وتمتلك الشركة خبرةً طويلةً في قطاع صناعة السيارات، تمتد لأكثر من 33 عامًا، بأكثر من 700 قناة بيع حول العالم تغطي 170 منطقة بإجمالي مبيعات دولية تجاوز مليون مركبةً باستثناءمبيعات الصين.
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