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الاحتفال بانضمام فرسان إلى برنامج اليونسكو للمحيط الحيوي

12/15/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن الفضلي، ينظم المركز برنامجًا للاحتفال بانضمام محمية جزر فرسان إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO)، في شاطئ الغدير بجزيرة فرسان.
يتزامن الاحتفال مع النسخة الأولى لليوم الدولي لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، ويتضمن معرضًا جماهيريًا يشارك فيه عدد من الجهات، إضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفلكلورية الخاصة بجزر فرسان.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن البرنامج يأتي نظرًا لأهمية المنجز باعتبار جزر فرسان التابعة للمركز أول محمية سعودية تنضم إلى برنامج (MAB)، ولأهمية إبراز دور المملكة القيادي في مجال حماية النظم البيئية الفريدة والتنوع الأحيائي، ودعمًا لإشراك الأهالي في الاحتفال بهذا المنجز الهام تأكيدًا على دورهم الرئيسي في الحماية والمحافظة.
وأوضح أن هذا الإنجاز هو نتاج تظافر جهود العديد من الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية، التي تعاونت لاستكمال متطلبات الملف الفنية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إيجاد بيئة صحية جاذبة ترفع مستوى جود الحياة، كما يسهم المنجز في تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية.
وثمن قربان الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع البيئة والحياة الفطرية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله ومن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، كما وجه الشكر لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على دعمه لملف الترشيح، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
يذكر أن المحمية انضمت لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي في 15 نوفمبر 2021، ويعزز البرنامج أسس العلوم الطبيعية والاجتماعية من أجل ضمان الاستخدام الرشيد والمستدام لموارد المحيط الحيوي، وكذلك تحسين العلاقة بين البشر والبيئات المحيطة بهم لتحسين إدارة الموارد الطبيعية إدارة فعّالة لضمان رفاهية المجتمعات البشرية والبيئة معاً.

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