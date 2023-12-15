وقفة تضامنية في حرم جامعة بيت لحم وشجرة ميلاد تم تزينها بعلم فلسطين وشعارات تضامن مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيت لحم الخميس 14 كانون الأول 2023 وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة وذلك كبديل لاحتفال اضاءة شجرة الميلاد التقليدي التي ينظم كل عام، حيث حضرها عدد من الموظفين واعضاء الهيئة التدريسية والادارية في مبنى دي لسال.

افتتحت الفعالية بالنشيد الوطني الفلسطيني تلاها كلمة افتتاحية للدكتور محمد عوض عميد شؤون الطلبة الذي رحب بالحضور وأكد على قدسية هذه المناسبة التي تمر في ظروف حزينة.

وبمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، ثمن د. عوض الجهود التي يقوم بها الأساتذة والطلبة في المحافظة على استمرار العملية التعليمية.

وفي أول خطاب رسمي له، تحدث الأخ هيرنان سانتوس، نائب الرئيس الأعلى الجديد لجامعة بيت لحم، عن أهمية الابقاء على الأمل بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم بسبب الحرب على غزة مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الوحدة من جميع النواحي.

وشدد الأخ سانتوس على الصلاة من أجل العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

أما الأب الدكتور اياد الطوال النائب التنفيذي لرئيس الجامعة فقد أكد على حاجة العالم وخاصة فلسطين الى السلام والعدل وهو ما نفتقده في فلسطين بالتحديد، بسبب الاحتلال وخاصة في هذه الأيام بسبب الحرب التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني، مسببة ألمًا كبيرًا.

وقارن الأب الطوال أن رحلة ميلاد المسيح لم تكن بالرحلة السهلة، حيث كانت العذراء مريم قد قدمت من الناصرة سيرًا على الأقدام وبعد أن ولدت اضطرت هي والقديس يوسف للهرب الى مصر، حيث كان الملك هيرودس يريد قتل المسيح لأطماع سياسية، وقد قتل نحو 2000 من أطفال بيت لحم، والآن يدفع أطفال غزة ثمن أطماع ومصالح سياسية للاحتلال الاسرائيلي.

وبدوره تحدث رئيس مجلس اتحاد الطلبة، معتصم أبو غليون على أهمية رص الصفوف في مواجهة ما يحدث من مجازر تطال المدنيين الفلسطينيين مؤكدًا على أهمية الصمود في وجه هذا الطغيان الذي سوف ينتهي يومًا ما.

فالصمود هو من أهم ميزات الفلسطينيين من خلال تمسكهم بالأمل حتى لو كان ضئيلًا.

وقد زينت الشجرة بالأعلام الفلسطينية التي كتب عليها أسماء الشهداء الأطفال الذين ارتقوا خلال العدوان على قطاع غزة.

ثم قام الموظفون والطلبة بكتابة رسائل تضامن ومحبة علقت على الشجرة بدل من الزينة التقليدية.