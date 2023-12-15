أبو ظبي تحتضن مشروعًا للحفاظ على أشجار القرم

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

أشجار القرم في منتزه قرم الجبيل

أبو ظبي – على قطعة أرض في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يتغير مشهد الطرق والمباني التي تبقى في أذهان من يتكلّم عن هذا البلد العربي. حيث أنّ هذه الإمارة تدهشك لكونها موطن لمساحة 176 كيلومترًا مربعًا من غابات القرم؛ المعلومة التي لا يعرفها الكثيرون. ولحسن الحظ، يمكنك رؤية الغطاء النباتي هذا في زيارتك لمنتزه قرم الجبيل، وهو المنتزه الذي استقبل 300 ألف زائر العام الماضي.

تعليقًا على هذا وفي حديثها مع الصحفيين البرازيليين يوم الأربعاء (13)، ذكرت مديرة قسم التقييم البحري والمحافظة على البيئة وقطاعات التنوع البيولوجي البري والبحري هيئة البيئة – أبوظبي، السيّدة ميثاء محمد الهاملي (الصورة الافتتاحية)، أن قرم الجبيل هو الوحيد من نوعه المفتوح للزوار في الإمارة، ولكن توجد العديد من المناطق التي تحتوي على هذه الأشجار بالقرب من ساحل أبوظبي.

يمكن للزوار التعرّف على المكان.

كما سلَّطت الهاملي الضوء على أهمية هذه المناطق لكونها بمثابة حاضنة للأسماك التجارية، التي تُولد هناك ثم تغادر إلى المحيط. وأشارت أيضًا إلى أهمية أشجار القرم تبعاً للدور الذي تقوم به في عزل الكربون. من جهةٍ أخرى أفادت الهاملي،الحاصلة على ماجستير في العلوم البيئية، بأن ترميم أشجار القرم بدأ في السبعينيات، مع سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الإمارات آنذاك، وأن إحدى الخطوات التالية ستكون إنشاء مركز أبحاث يركّز بشكلٍ خاصّ على أشجار القرم.

وعلى هذا، فإنّ منتزه قرم الجبيل يبدو كما لو أنّه بطاقة بريدية تعبّر عن الجهود التي تبذلها أبوظبي في مجال الحفاظ على أشجار القرم. وهو يرحّب بالزوار الأجانب والمحليين، وكذلك المجموعات القادمة من الشركات أو المدارس. إذ تضيف الهاملي أن العمل مع أشجار القرم لا يركّز فقط على الترميم والبحث، وأن هناك جهودًا لرفع مستوى الوعي العام حول هذا الموضوع، وذلك عبر الأنشطة التي تتم تحت مظلّة ((مبادرة القرم -أبوظبي)).

تُباع في الموقع القطع المصنوعة يدويّاً من قِبل الإماراتيات

يطلق منتزه الجبيل على نفسه اسم“ملاذ غابات القرم” وهو كذلك فعلًا، عدا عن أنّه بالإضافة إلى الأسماك والأشجار، فهو ملاذ للعديد من الطيور. أما الزوّار فيستضيفهم المنتزه، ويسمح لهم الممر الخشبي، المبني فوق أشجار القرم، برؤية النباتات المحلية والتنوع البيولوجي عن قرب.

ليس هذا فحسب بل هناك الكثير من الأشياء التي تجذب الزوّار، ومن بينها الكافتيريا الموجودة هناك والمكان المخصص لشراء الهدايا التذكارية. كما يوجد أيضاً في المنطقة الخارجية للحديقة متجر للحرف اليدوية، حيث تباع القطع المصنوعة يدويّاً من قِبل نساء من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم عرضها لتشجيعهنّ و تحفيزهنّ على العمل الذي يقمن به.

سافرت الصحفية التي أعدت هذا التقرير بدعوة من سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.

إيزاورا دانييل/ وكالة الانباء العربية البرازيلية إيزاورا دانييل/ وكالة الانباء العربية البرازيلية إيزاورا دانييل/ وكالة الانباء العربية البرازيلية إيزاورا دانييل/ وكالة الانباء العربية البرازيلية