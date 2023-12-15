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أسعار النفط تتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

12/15/2023 2:04:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 76.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 71.68 دولار.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد إشارات المركزي الأميركي. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.

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