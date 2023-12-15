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الدولار يتراجع وسط تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية

12/15/2023 2:04:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ يوليو، متأثرا بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، في حين تلقى اليورو والجنيه الإسترليني دعما اليوم الجمعة مع استمرار بنوك مركزية في أوروبا في ميلها للتشديد النقدي.

ففي أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية، صارت الصورة أكثر وضوحا أمام المتعاملين بشأن الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع يوم الأربعاء إنه يرجح أن تشديد السياسة النقدية سينتهي، وأن مناقشة الخفض "محل نظر".

ونجم عن ذلك انخفاض العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ سجل مؤشر الدولار 102.01، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوى في 4 أشهر عند 101.76 الذي لامسه الخميس.

وانخفض المؤشر 2% تقريبا ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو.

وسجل اليورو 1.0985 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.1009 دولار الذي لامسه أمس وكان أعلى مستوى في أسبوعين.

وارتفعت العملة الأوروبية 2% هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2766 دولار، وذلك بعد أن ارتفع 1.1% وبلغ أعلى مستوى في 4 أشهر عند 1.2793 دولار أمس في ظل ميل بنك إنجلترا للتشديد.

في غضون ذلك، صعد الين الياباني 0.11% إلى 141.70 للدولار، وذلك بعد أن ارتفع 0.7% ولامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 140.95.

وارتفعت العملة الآسيوية 2% هذا الأسبوع، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي مقابل الدولار. وكانت آخر سلسلة مكاسب مماثلة قد شهدتها خلال فترة الجائحة في منتصف 2020.



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