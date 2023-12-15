الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع رهانات خفض الفائدة في أميركا

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار الذهب يوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 1.6% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2050 دولارا.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب"، وفقا لـ "رويترز".

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.

وتضع الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويتجه الدولار لانخفاض أسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر أمس الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 24.08 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 958.87 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1096.86 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2022 بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5%.