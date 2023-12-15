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المركزي الألماني يتوقع انكماشا طفيفا للاقتصاد هذا العام

12/15/2023 2:04:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال البنك المركزي الألماني يوم الجمعة إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا فحسب في العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.


ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو/حزيران، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 وتحقيق نمو 0.4% في العام المقبل.

MENAFN15122023000130011022ID1107604808

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