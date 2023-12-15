بريطانيا تحظر استيراد الألماس الروسي اعتبارا من 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن فرضت حظرا على استيراد الألماس من روسيا اعتبارا من 1 يناير 2024.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة يوم الخميس: "تقدم الحكومة البريطانية مشروع قانون لحظر استيراد الألماس من روسيا وتعتزم فرض حظر على تقديم الخدمات الإضافية في قطاع المعادن عندما يكون من الممكن القيام بذلك بالتعاون مع شركاء دوليين".
وتشير الوثيقة إلى أن الحظر المفروض على استيراد الألماس الروسي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
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