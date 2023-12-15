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بريطانيا تحظر استيراد الألماس الروسي اعتبارا من 2024

12/15/2023 2:04:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن فرضت حظرا على استيراد الألماس من روسيا اعتبارا من 1 يناير 2024.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة يوم الخميس: "تقدم الحكومة البريطانية مشروع قانون لحظر استيراد الألماس من روسيا وتعتزم فرض حظر على تقديم الخدمات الإضافية في قطاع المعادن عندما يكون من الممكن القيام بذلك بالتعاون مع شركاء دوليين".


وتشير الوثيقة إلى أن الحظر المفروض على استيراد الألماس الروسي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.

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