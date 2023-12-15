حكم قضائي يتيح لـأمازون عدم سداد ضرائب متأخرة بمئات الملايين

(MENAFN
- Al-Anbaa) لن تضطر شركة أمازون إلى سداد ضرائب متأخرة بقيمة 273 مليون دولار بعد أن حكم قضاة في الاتحاد الأوروبي لصالحها.
كانت تلك ضربة للكتلة المكونة من 27 دولة ضمن جهودها للتعامل مع التهرب الضريبي للشركات.
حكم المحكمة الصادر يوم الخميس نهائي وينهي معركة قانونية طويلة حول ترتيبات الضرائب بين أمازون وحكومة لكسمبورغ.
دعمت محكمة العدل قرارا في عام 2021 لقضاة في محكمة أدنى اتخذ صف أمازون، وقال إن المفوضية الأوروبية لم تثبت حجتها بأن أمازون حصلت على دعم رسمي غير قانوني.
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