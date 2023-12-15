حكم قضائي يتيح لـأمازون عدم سداد ضرائب متأخرة بمئات الملايين

MENAFN - Al-Anbaa) لن تضطر شركة أمازون إلى سداد ضرائب متأخرة بقيمة 273 مليون دولار بعد أن حكم قضاة في الاتحاد الأوروبي لصالحها.

كانت تلك ضربة للكتلة المكونة من 27 دولة ضمن جهودها للتعامل مع التهرب الضريبي للشركات.

حكم المحكمة الصادر يوم الخميس نهائي وينهي معركة قانونية طويلة حول ترتيبات الضرائب بين أمازون وحكومة لكسمبورغ.

دعمت محكمة العدل قرارا في عام 2021 لقضاة في محكمة أدنى اتخذ صف أمازون، وقال إن المفوضية الأوروبية لم تثبت حجتها بأن أمازون حصلت على دعم رسمي غير قانوني.