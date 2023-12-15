أهم 10 مهارات أساسية لتصبح مهندسا للتعلم الآلي

MENAFN - Al-Anbaa) علىمدى السنوات العشر الماضية، ترك التعلم الآلي بصمة رقمية مميزة على عالمنا، وصرنا نعتمد على الأجهزة والبرامج التي تستخدم التعلم الآلي أكثر من ذي قبل.



وهكذا، أضحت تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، أكثر شيوعًا هذه الأيام. لكن هذه الابتكارات تُستخدم أيضًا بشكل عرضي، وهناك أشخاص كثر

لا يدركون معانيها الحقيقية أو المهارات اللازمة لتعلمها.

1- أساسيات علوم الحاسب والبرمجة

تعد

أساسيات علوم الحاسب مهمة لمهندسي التعلم الآلي، حيث يعتمد عملهم على دمج تراكيب البيانات Data Structures، مثل: المصفوفات، والرسوم البيانية، وقوائم البيانات، والمخططات، والخوارزميات، والعمليات الحسابية المعقدة، وهذا يتطلب فهمًا جيدًا لبنية الحاسوب، وكيفية التعامل مع مشاكله.

كما تتطلب وظيفة مهندس تعلم آلي أيضًا تعلم بعض لغات البرمجة مثل: الجافا، و

++C، وR Programming، وبايثون؛ لتكون قادرًا على تجاوز مشاكل البرمجة، ومعالجتها.

2- الرياضيات التطبيقية

تلعب الرياضيات دورًا حاسمًا في التعلم الآلي، مما يجعلها واحدة من أهم المهارات الأساسية لتصبح مهندس تعلم آلي.

يمكن استخدام التعلم الآلي في الرياضيات بعدة طرق. يمكن اختيار خوارزمية التعلم الآلي الصحيحة لمجموعة معينة من البيانات عن طريق تطبيق صيغ من الجبر الخطي، والاحتماليات، والإحصاء، وحساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات، والتوزيعات، إلخ.

3- نماذج

الشبكات

العصبية

في مشاريع التعلم الآلي، يُقصد بالشبكات العصبية أي مجموعة محددة مسبقًا من الخوارزميات. هناك العديد من الشبكات العصبية، بما في ذلك الشبكات العصبية المستقبلية، والشبكات العصبية المتكررة، والشبكات العصبية الالتفافية، إلخ.

وهي مبنية في عدة طبقات ومصممة على غرار الخلايا العصبية في الدماغ. إحدى الطبقات هي طبقة الإدخال، التي تجمع المعلومات من البيئة الخارجية وتعدلها بعد المرور عبر مجموعة من المستويات المشفرة.

تكشف هذه النماذج عن معرفة متعمقة بالحسابات المتوازية المستخدمة في التعلم أو معالجة البيانات. وهي إحدى المهارات الأساسية لتصبح مهندس تعلم آلي.

4- نمذجة البيانات وتقييمها

يعالج نموذج التعلم الآلي كميات هائلة من البيانات ويستخدم التحليلات التنبؤية لاتخاذ القرارات. عند معالجة مثل هذا الكم الهائل من البيانات، تُعد نمذجة البيانات وتقييمها أمرًا بالغ الأهمية لتحديد مدى فاعلية النموذج النهائي.

تستلزم نمذجة البيانات (Data Modeling) فهم الإطار الأساسي للبيانات ثم غربلتها بحثًا عن أي أنماط مخفية.

وبناءً على المهمة التي يجب تنفيذها، سيحتاج المرء إلى اختيار مقياس خطأ، أو دقة مناسب، واستراتيجية للتقييم، ومن المهم أن تفهم هذه المقاييس، حتى أثناء تطبيق الخوارزميات القياسية.

5- تقنيات معالجة الإشارات المتقدمة

يمكن أن يساعدك فهم معالجة الإشارات والقدرة على استخدام أساليبها لمعالجة المشكلات المختلفة، ويمكن تطبيق تحليل التردد الزمني وخوارزميات معالجة الإشارات المتقدمة مثل الموجات، والمنحنيات، لحل العديد من المشكلات المعقدة.

6- معالجة اللغات الطبيعية

أحد المكونات الأساسية للتعلم الآلي، هو البرمجة اللغوية العصبية التي تسعى إلى تعليم أجهزة الحاسب لغة الإنسان بكل تعقيداتها.

ويتكون جوهر البرمجة اللغوية العصبية من مجموعة متنوعة من المكتبات.

من خلال تقسيم النص وفقًا لقواعده النحوية، واستخراج العبارات الرئيسية، وحذف الكلمات غير الضرورية، وما إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المكتبات لمساعدة أجهزة الحاسب على فهم اللغة الطبيعية.

لإتقان هذا المجال، تعرف على عدد قليل من المكتبات، مثل مجموعة أدوات اللغة الطبيعية، لتطوير التطبيقات القائمة على البرمجة اللغوية العصبية.

7- معالجة اللغة والصوت والفيديو

نظرًا لدمج اللغويات وعلوم الكمبيوتر في معالجة اللغة الطبيعية، فمن المحتمل جدًا أن تعمل مع النص أو الصوت أو الفيديو في وقت ما.

هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تكون على دراية جيدة بأدوات مثل تضمين الأشعة الكلمات (Word2vec)، وتحليل المشاعر. ومن الإشارات الصوتية نفسها، يتم

استخراج معلومات مفيدة أثناء التحليل الصوتي.

8- خوارزميات التعلم الآلي

يمكن أن يساعدك وجود فهم متعمق لخوارزميات التعلم الآلي الشائعة في تحديد مكان استخدام أي منها. تندرج خوارزميات التعلم الآلي بشكل قاطع تحت خوارزميات التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف المعزز.

تتضمن بعض خوارزميات التعلم الآلي الشائعة خوارزمية أبريوري (“APRIORI” Algorithm)، والمصنف البايزي الساذج (naive Bayes classifier)‏، والانحدار الخطي، والانحدار اللوجستي. من الضروري أن يكون لديك فهم قوي لهذه الخوارزميات.

9- الخبرة العامة بالمجال

إن أفضل مشاريع التعلم الآلي هي التي تقدم حلولًا لمشاكل حقيقية، وبغض النظر عن المجال الذي ستعمل فيه، يجب أن يكون لديك خبرة بالمجال الذي سيُنفّذ مشروع التعلم الآلي فيه، حيث إن زيادة معرفتك به ستمنحك ميزة تنافسية، وتساعدك في نمو وتطوير عملك.

إذا لم يكن لدى مهندس التعلم الآلي معرفة بالخبرات الأساسية لمجال التنفيذ، وفهم مكونات استراتيجية الأعمال الناجحة، فلن يمكنه الاستفادة من أي مهارة من المهارات التقنية التي ذُكرت سابقا وتحقيق أي نجاح يذكر.

10- التواصل الفعّال

يمكن أن يكون امتلاك قدرات على الاتصال الفعّال نقطة انطلاق رئيسية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه على الرغم من أهمية إتقان تحليل البيانات والرؤى التي ينتجها التعلم الآلي، فمن الأهمية بمكان أيضًا توصيل هذه الرؤى إلى أعضاء الفريق غير التقنيين أو المساهمين أو العملاء.

قد يستلزم هذا الأمر نقل البيانات بطريقة سردية مع ذكر النتائج التي تم تحقيقها باستخدام التعلم الآلي. هذا لأنه، في النهاية، ستضع الشركة قيمة أعلى على الرؤى العملية مقارنة بتحليل البيانات.