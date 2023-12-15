4 حيل لإعداد ميزانية تسويقية تضمن لشركتك النجاح في 2024

MENAFN - Al-Anbaa) يُعد التسويق استثمارًا حاسمًا لنجاح الأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الجديدة، خلال مراحل النمو وحتى أثناء فترات الركود.

يمكن أن تكون إدارة الميزانية عملية توازن دقيقة، أشبه بأداء لاعب السيرك الذي يقذف الكرات في الهواء ويلتقطها.

قد تكون إحدى الكرات هي النفقات الأساسية للشركة (مثل نفقات المبنى والتأمين وكشوف المرتبات وأي ضروريات أخرى للحفاظ على استمرارية العمل).

وكرة أخرى هي تقديم منتج أو خدمات الشركة، وبالطبع، واحدة من تلك الكرات هي كيفية العثور على عملاء جدد، أو كرة التسويق.

من الضروري ألا يُسقط اللاعب أيًا من هذه الكرات، ولكن يمكنه تعديل وزنها لتحقيق التوازن المطلوب.

ولعل أحد الجوانب الأكثر تحديًا في إدارة الأعمال هو معرفة مقدار "الوزن" أو المال الذي يجب وضعه في كل مجال.

بيد أن هناك مجالا واحدا يهمله معظم أصحاب الشركات وهو التسويق. ولكن ليس عليك أن تصبح خبيرًا تسويقيًا لإنجاح هذا المجال وجلب عملاء جدد باستمرار.

في هذا التقرير، تقدم "جوي جيندوسا" المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة PostcardMania نصائح مفيدة ومجرّبة لتخطيط ميزانيتك التسويقية لعام 2024 وتحقيق أقصى استفادة منها.

اعرف ميزانيتك التسويقية الأساسية أولاً

- يجب أن تمثل ميزانيتك التسويقية نسبة مئوية من إيراداتك. ضع في اعتبارك هذه الإحصائيات عند التخطيط لها للعام الجديد:

- أنفقت الشركات التي نمت بنسبة 1-15% على أساس سنوي ما متوسطه 16.5% من إيراداتها على التسويق.

- أنفقت الشركات التي نمت بنسبة 16-30% على أساس سنوي ما متوسطه 22٪ من إيراداتها على التسويق.

- أنفقت الشركات التي نمت بنسبة 31-100% على أساس سنوي ما متوسطه 50.2% من إيراداتها على التسويق.

وهكذا يتضح لنا أنه كلما زاد إنفاق هذه الشركات على التسويق كان نموها أكبر.

- إذن، كيف تحدد الرقم المناسب لميزانيتك؟ على الرغم من أن الشركات الكبرى قد تنفق 50% على التسويق، إلا أن هذا لا يعني أنك مضطر إلى أن تحذو حذوها.

- توصي إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية (SBA) بإنفاق ما لا يقل عن 7% من إجمالي إيراداتك على التسويق.

- على سبيل المثال، إذا كان إجمالي إيراداتك السنوية 500 ألف دولار، وقررت استثمار 7%، فستكون ميزانيتك التسويقية 35 ألف دولار للعام كله.

- يجب عليك أيضًا مراعاة منافسيك لتحديد ميزانيتك المثالية. اقض بعض الوقت في البحث والتقصي عن منافسيك -يمكنك الاشتراك في نشراتهم الإخبارية ومراقبة محتواهم التسويقي الآخر- ثم حدد عدد الشركات الأخرى المنافسة.

- تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تقييم مستوى منافسيك على مقياس من 1 إلى 10. إذا وجدت أن هناك العديد من الشركات الراسخة التي تبيع نفس المنتجات أو الخدمات التي تبيعها، فأنت عند المستوى 10.

- ولكن إذا كنت تبيع منتجا أو خدمة فريدة في مجال عملك، فأنت عند المستوى 1. كلما ارتفع رقمك، زادت حاجتك إلى الإنفاق على التسويق - بما يتجاوز نسبة 7% الموصى بها من قبل إدارة الأعمال الصغيرة.

إذا كنت ترغب في تنمية أعمالك في العام المقبل، ضع ميزانية تسويقية بنسبة 12-18%.

- تحذر "جوي” من ارتكاب الخطأ (الشائع جدًا) والمتمثل في التراخي في التسويق عندما يكون العمل رائجًا. إذا كانت مبيعات شركتك قوية وترغب في الاستمرار في النمو، فحافظ على ميزانيتك التسويقية في حدود 12-18%.

- تُظهر أحدث الدراسات أن المسوقين ينفقون في المتوسط أقل بقليل من 11% من الإيرادات على التسويق، لذلك حافظ على نسبتك أقرب إلى 18% إذا كنت ترغب في النمو بشكل أسرع.

- فقط تذكر أن نجاح التسويق لا يتعلق فقط بالمبلغ الذي تنفقه، بل يتعلق بإنفاق ميزانيتك بحكمة على الاستراتيجيات التي تحقق عائدًا جيدًا على الاستثمار.

إذا أظهر نشاطك التجاري علامات تراجع، فقم برفع ميزانيتك بنسبة 3-10%.

- عندما تصبح الأوقات صعبة، يعني ذلك أنه قد حان الوقت لتطوير استراتيجية التسويق الخاص بك. قم بزيادة ميزانيتك التسويقية بنسبة 3% على الأقل، ومن الأفضل رفعها إلى 10% أو أكثر.

- تحكي“جوي” عن أكبر درس تعلمته على الإطلاق وهو أن تقليص ميزانية التسويق عندما تكون الأوقات صعبة هو خطأ فادح!

- على مدار السنوات الـ 25 الماضية كشركة، نجت شركة“جوي” من نكستين اقتصاديتين رئيسيتين - واحدة نجت منها بالكاد والأخرى اجتازتها بنجاح. تقول“جوي” إن الفرق بينهما كان ميزانية التسويق.

- في عام 2008، انخفضت الإيرادات لأول مرة في تاريخ الشركة، ولكن بمقدار 150 ألف دولار أو نحو ذلك.

- ومع ذلك، مع انهيار أسواق الرهن العقاري والعقارات (والذي يشكل جزءا كبيرا من عملاء الشركة في ذلك الوقت)، شعرت“جوي” بالقلق.

- اقترح أحد المستشارين تخفيض الميزانية التسويقية للشركة، وقد عملت“جوي” بهذه النصيحة.

- وكانت النتيجة في عام 2009 أسوأ عام للشركة في تاريخها مع انخفاض الإيرادات بنسبة 15% وبالكاد استمرت الشركة في العمل.

- في عام 2010، قامت“جوي” بتصحيح المسار؛ ورفعت الميزانية التسويقية مرة أخرى إلى رقم ما قبل الانهيار، وسرعان ما تعافت الإيرادات.

- في الواقع، أصبح عام 2010 عامًا قياسيًا جديدًا بالنسبة للإيرادات.

- ثم، في عام 2020، انخفضت الإيرادات بنسبة 41% تقريبًا بين عشية وضحاها بسبب جائحة كورونا، إلا أن“جوي” رفضت هذه المرة تخفيض ميزانية التسويق.

- وقد أثمرت تلك الاستراتيجية عن زيادة العملاء المحتملين بنسبة 9.24% في الأشهر الستة التالية في 1 مايو 2020، بمتوسط 186 عميلًا محتملًا إضافيًا في الأسبوع دون زيادة الميزانية.

- ومنذ ذلك الحين، بلغ متوسط نمو الإيرادات السنوية 20% بعد 10 سنوات من النمو بمتوسط 5%.

- والشاهد من ذلك أن التسويق ضرورة لا يمكن تحمل تكلفة تخفيضها.

إذا كنت ستطلق نشاطًا تجاريًا أو منتجًا أو خدمة جديدة في العام المقبل، فضع ميزانية بنسبة 25-35%.

- يُعد العمل أو المنتج أو الخدمة الجديدة لحظة حاسمة لأنك تبدأ من الصفر. والتسويق ليس مصممًا فقط لجلب الإيرادات، بل هو مصمم أيضًا لزيادة الوعي.

- عندما تبدأ من الصفر، يجب أن توجه جلّ تركيزك على زيادة الوعي بالعلامة التجارية وإيجاد موطئ قدم في السوق التي تستهدفها.

- ذكرت دراسة حديثة أن الشركات الناشئة يجب أن تخصص ما بين 20-30% من ميزانيتها السنوية الإجمالية للإعلان والتسويق خلال العامين الأول والثاني.

- قد تبدو هذه النسبة مبالغًا فيها، لكن استراتيجية التسويق القوية ستجذب أكبر عدد من الأنظار إلى رسالتك وتخلق ضجة حول منتجاتك أو خدماتك الجديدة.

- بعد إدارة شركة بملايين الدولارات لسنوات، تفهم“جوي” صعوبة الإمساك بكل الكرات بصفتك صاحب عمل، ولكنها تشدد على أهمية عدم إسقاط كرة التسويق، لأن نجاحك يعتمد عليها.