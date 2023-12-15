ما السؤال الذي لا يجب طرحه مطلقا في مقابلة العمل؟

MENAFN - Al-Anbaa) يسعى العديد من الموظفين حاليًا نحو تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة، وأصبح يمثل أولوية قصوى خاصة للباحثين عن عمل، ولكن السؤال عن ذلك أثناء إجراء مقابلة العمل يقلل كثيرًا من فرصة الحصول على الوظيفة.

وحسبما نقلت "سي إن بي سي"، قال "بيرت بين" المدير التنفيذي لشركة التوظيف "إنسايت جلوبال": هناك سؤالاً واحدًا لا ينبغي أبدًا طرحه في مقابلة العمل وهو : إلى أي مدى تمكنني هذه الوظيفة من تحقيق التوازن بين العمل والحياة؟



وأوضح "بين" - الذي أجرى مقابلات مع مئات المرشحين للعمل طوال حياته المهنية قبل أن يصبح مديرا تنفيذيًا – قائلاً: من خلال هذا السؤال، أنت تخاطر بإرسال رسال خاطئة حول طموحك المهني إلى صاحب العمل المستقبلي.



وأضاف أن السؤال عن التوازن بين العمل والحياة في الشركة يمكن أن يخلق انطباعًا بعدم الالتزام بمسؤوليات هذا المنصب.



وأشار إلى أنه على الرغم من أن التوازن الصحيح بين العمل والحياة أمر في غاية الأهمية إلا أنها مسألة شخصية للغاية، وترجع إلى الموظف وليس صاحب العمل.



وذكر الخبير "باري دريكسلر" الذي أجرى مقابلات مع أكثر من 10 آلاف مرشح للعمل في مقابلة مع "سي إن بي سي" عام 2018 أن هناك بعض الأسئلة التي يمكن طرحها أثناء مقابلة العمل لفهم طبيعة العمل لكل وظيفة بشكل أفضل.



ومن تلك الأسئلة على سبيل المثال: هل سيكون هناك حاجة للاتصال بي خارج ساعات العمل؟ إذا كان الأمر كذلك، فكم مرة؟، أو ما هي سياسة الشركة بشأن الإجازات؟.