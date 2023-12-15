طريقة تعرضك للاختراق !

MENAFN - Al Wakeel News)يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في العالم، ويتميز أيضًا بأنه سهل الاستخدام، ويحتوي على بعض ميزات الأمان مثل استخدام بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف لتأمين الرسائل، ولكن بالرغم من ذلك يوجد طرق قد تؤدي إلى اختراق خصوصية الرسائل، وجهات الاتصال الخاصة بك.

ومن بين هذه الطرق "التصيد عبر ملفات الوسائط " حيث تؤثر هذه الثغرة التي على كل من تطبيقي واتساب، و(تليجرام) Telegram، ويستفيد هذا الهجوم من طريقة تلقي التطبيقات لملفات الوسائط مثل الصور أو مقاطع الفيديو وكتابة هذه الملفات على وحدة تخزين خارجية للجهاز.

يبدأ الهجوم بتثبيت برمجية ضارة مخبأة داخل تطبيق، والتي يمكنها بعد ذلك مراقبة الملفات الواردة للتطبيق، وعندما يظهر ملف جديد يمكنها تبديل الملف الحقيقي لملف مزيف.



اكتشف باحثو شركة سيمانتيك للأمن الإلكتروني هذه الثغرة وقالوا إنه يمكن استخدامها للاحتيال على الناس أو لنشر أخبار وهمية.



لتجنب هذه الثغرة يمكنك اتباع الخطوات التالية:



. انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.



. اضغط على خيار (الإعدادات) Setting الموجود في الجانب السفلي الأيسر من الشاشة.



. اضغط على خيار (استخدام البيانات والتخزين) Data and Storage Usage.



. تحت خيار (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media Auto-Download ستجد أنواع الوسائط التي يمكن حفظها تلقائيًا على هاتفك وهي: الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات



. اضغط على خيار (إيقاف دائمًا) Never لمنع التنزيل تلقائيًا على جهازك.



سوف يحميك ذلك من هذه الثغرة الأمنية. ومع ذلك؛ فإن الإصلاح الحقيقي للمشكلة سيتطلب من مطوري التطبيقات أن يغيروا تمامًا الطريقة التي تتعامل بها التطبيقات مع ملفات الوسائط في المستقبل.



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