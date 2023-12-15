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الاتحاد الدولي للصحفيين: نشعر بصدمة لإصابة وائل الدحدوح وسامر أبو دقة

12/15/2023 10:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه يشعر بـ"صدمة شديدة" إزاء إصابة الزميلين المراسل وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة، مجددا مطالبته جيش الاحتلال الإسرائيلي بحماية حياة الصحفيين.

فيما اكد مراسل الجزيرة ان المصور سامر ابو دقة لا يزال محاصرا بعد اصابته بمدرسة في خانيونس اثر الاستهداف المتواصل من قوات الاحتلال الاسرائيلي


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