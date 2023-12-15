الاتحاد الدولي للصحفيين: نشعر بصدمة لإصابة وائل الدحدوح وسامر أبو دقة

الاتحاد الدولي للصحفيين: نشعر بصدمة لإصابة وائل الدحدوح وسامر أبو دقة
التاريخ
12/15/2023 10:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه يشعر بـ"صدمة شديدة" إزاء إصابة الزميلين المراسل وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة، مجددا مطالبته جيش الاحتلال الإسرائيلي بحماية حياة الصحفيين.
فيما اكد مراسل الجزيرة ان المصور سامر ابو دقة لا يزال محاصرا بعد اصابته بمدرسة في خانيونس اثر الاستهداف المتواصل من قوات الاحتلال الاسرائيلي
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