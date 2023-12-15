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محافظ العاصمة : مشروع تطوير شارع الفاتح نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية

12/15/2023 10:05:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن مشروع تطوير شارع الفاتح يمثل نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية بمحافظة العاصمة، وسيسهم في دعم النهضة العمرانية، من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، حيث يربط المشروع بين عدد من المناطق الحيوية والاستثمارية في مملكة البحرين.

ولفت إلى أن افتتاح المشروع في هذه الأيام وبالتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، يؤكّد استمرار مسيرة الإنجاز الوطني وتقدمها نحو آفاق أكثر شمولاً وازدهاراً.

وثمن المحافظ تفضّل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بزيارة هذا المشروع الحيوي إيذاناً بافتتاحه رسمياً، وبما يؤكد استمرار التركيز على مشاريع البنى التحتية وفق أعلى المعايير باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

وأشاد محافظ العاصمة بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع خلال فترة وجيزة والعمل على مدار الساعة خلال الفترة الماضية مما أسهم في الانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد وهذا ما يعكس الاحترافية في العمل في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، منوهاً بأن مشروع تطوير شارع الفاتح يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية وسيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وانسيابية الحركة المرورية وتقليل الوقت لمستخدمي الطريق في العاصمة، حيث يربط الشارع بين عدد من المناطق الاستثمارية والسياحية ومنها خليج البحرين ومنطقة ميناء سلمان والعدلية والجفير وغيرها من المناطق.

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