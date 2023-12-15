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في برقية تلقاها وزير الداخلية .. رئيس نادي المحرق: تقدير مجتمعي كامل لجهود شرطة البحرين في تعزيز الأمن

12/15/2023 10:05:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، برقية تهنئة من الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، أعرب فيها باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء ومنتسبي النادي كافة عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم شرطة البحرين ، والذي يوافق 14 ديسمبر من كل عام.


وأوضح رئيس نادي المحرق أن هذا اليوم الوطني الأغر، مناسبة لتأكيد التقدير المجتمعي الكامل لجهود شرطة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كافة وتقديم خدمات أمنية ذات طابع عصري يشهد بها القاصي والداني، ويدعونا إلى مزيد من الفخر بأداء رجال الأمن البواسل وعطائهم الوطني وتضحياتهم الغالية من أجل أن يبقى الأمن والأمان، حجر الزاوية في مسيرتنا الوطنية.


وقال رئيس نادي المحرق في برقيته إن هذه المناسبة، فرصة لنستذكر بالعرفان، شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، وصونا للأرواح والممتلكات، لكي ينعم الجميع بالسكينة والاستقرار، معربين عن خالص الامتنان لتضحياتهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان.

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