في برقية تلقاها وزير الداخلية .. رئيس نادي المحرق: تقدير مجتمعي كامل لجهود شرطة البحرين في تعزيز الأمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، برقية تهنئة من الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، أعرب فيها باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء ومنتسبي النادي كافة عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم شرطة البحرين ، والذي يوافق 14 ديسمبر من كل عام.
وأوضح رئيس نادي المحرق أن هذا اليوم الوطني الأغر، مناسبة لتأكيد التقدير المجتمعي الكامل لجهود شرطة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كافة وتقديم خدمات أمنية ذات طابع عصري يشهد بها القاصي والداني، ويدعونا إلى مزيد من الفخر بأداء رجال الأمن البواسل وعطائهم الوطني وتضحياتهم الغالية من أجل أن يبقى الأمن والأمان، حجر الزاوية في مسيرتنا الوطنية.
وقال رئيس نادي المحرق في برقيته إن هذه المناسبة، فرصة لنستذكر بالعرفان، شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، وصونا للأرواح والممتلكات، لكي ينعم الجميع بالسكينة والاستقرار، معربين عن خالص الامتنان لتضحياتهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان.
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