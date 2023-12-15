طيران الخليج تعلن عن تقاعد رئيسها التنفيذي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن تقاعد رئيسها التنفيذي القبطان وليد عبد الحميد العلوي وذلك اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2024.
وفي هذا الصدد أعرب زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج عن شكره وتقديره للقبطان العلوي قائلا: " بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقبطان وليد العلوي على ترأسه شركة طيران الخليج وعمله فيها، ولا سيما خلال فترة الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا متمنياً له المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته".
ومن جانبه علق القبطان وليد العلوي قائلا:" أشكر رئيس مجلس الإدارة وجميع اعضاء المجلس وأسرة طيران الخليج على دعمهم على مر قرابة حوالي سبع سنوات، تم خلالها بفضل الله انجاز الكثير لمملكة البحرين وطيران الخليج بفضل جهود الجميع، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والعملاء، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لطيران الخليج وجميع منتسبيها".
الجدير بالذكر بأن القبطان وليد العلوي تميز بخبرة حافلة في مجال الطيران حيث التحق بشركة طيران الخليج كطيار في عام 1980 ومن ثم عمل في الطيران الملكي لمدة 18 عام ليعود للانضمام لطيران الخليج في دور إداري في عام 2017.
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