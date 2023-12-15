طيران الخليج تعلن عن تقاعد رئيسها التنفيذي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن تقاعد رئيسها التنفيذي القبطان وليد عبد الحميد العلوي وذلك اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2024.

وفي هذا الصدد أعرب زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج عن شكره وتقديره للقبطان العلوي قائلا: " بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقبطان وليد العلوي على ترأسه شركة طيران الخليج وعمله فيها، ولا سيما خلال فترة الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا متمنياً له المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته".

ومن جانبه علق القبطان وليد العلوي قائلا:" أشكر رئيس مجلس الإدارة وجميع اعضاء المجلس وأسرة طيران الخليج على دعمهم على مر قرابة حوالي سبع سنوات، تم خلالها بفضل الله انجاز الكثير لمملكة البحرين وطيران الخليج بفضل جهود الجميع، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والعملاء، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لطيران الخليج وجميع منتسبيها".

الجدير بالذكر بأن القبطان وليد العلوي تميز بخبرة حافلة في مجال الطيران حيث التحق بشركة طيران الخليج كطيار في عام 1980 ومن ثم عمل في الطيران الملكي لمدة 18 عام ليعود للانضمام لطيران الخليج في دور إداري في عام 2017.