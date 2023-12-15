الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: يوم شرطة البحرين فرصة لاستذكار ما حققته وزارة الداخلية من نهج متطور

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالعطاءات التي يقدمها رجال ونساء شرطة البحرين الأوفياء من نماذج فخر واعتزاز ومايقدمونه لمملكة البحرين الغالية حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان، وذلك في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
وتقدم الرئيس التنفيذي بخالص التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، منوهاً بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المناسبة في قلوب جميع أبناء البحرين، و هي فرصة لاستذكار التضحيات والإنجازات التي قدمها رجالنا ونساؤنا البواسل من شرطة البحرين في إرساء مبادئ وقيم عدالة القانون في سبيل هذا الوطن الغالي.
وأشاد بالدور الكبير لوزارة الداخلية وأبطالها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات، والأعين الساهرة التي تحرص على أن ينعم جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان، متمنيًا لشرطة البحرين دوام التوفيق في أداء الواجب الوطني النبيل.
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