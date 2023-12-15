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الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: يوم شرطة البحرين فرصة لاستذكار ما حققته وزارة الداخلية من نهج متطور

12/15/2023 10:05:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالعطاءات التي يقدمها رجال ونساء شرطة البحرين الأوفياء من نماذج فخر واعتزاز ومايقدمونه لمملكة البحرين الغالية حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان، وذلك في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .


وتقدم الرئيس التنفيذي بخالص التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، منوهاً بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المناسبة في قلوب جميع أبناء البحرين، و هي فرصة لاستذكار التضحيات والإنجازات التي قدمها رجالنا ونساؤنا البواسل من شرطة البحرين في إرساء مبادئ وقيم عدالة القانون في سبيل هذا الوطن الغالي.


وأشاد بالدور الكبير لوزارة الداخلية وأبطالها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات، والأعين الساهرة التي تحرص على أن ينعم جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان، متمنيًا لشرطة البحرين دوام التوفيق في أداء الواجب الوطني النبيل.

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