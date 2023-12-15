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وزارة الأشغال تحتفل بالأعياد الوطنية

12/15/2023 10:05:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الأشغال احتفالاً لموظفيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وبهذه المناسبة، رفع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، منوّهاً بأن المملكة تشهد تطوراً وتقدماً نوعياً بمسيرة البناء والتنمية والتطوير وبما يعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه، تقدم المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ومهنئاً جميع شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الجهود لتعزيز إنجازات المملكة بشتى القطاعات ومنها تطوير البنية التحتية واستدامتها لمواكبة التطور العمراني في المملكة وبما يدعم مسيرة البناء والتنمية.

وقد اشتمل الحفل على فعاليات متنوعة للموظفين في مخيم الوزارة بمنطقة الصخير، والتي تضمنت فعاليات ترفيهية وشعبية وتكريم لمجموعة من الموظفين على جهودهم.

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