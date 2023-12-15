وزارة الأشغال تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الأشغال احتفالاً لموظفيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وبهذه المناسبة، رفع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، منوّهاً بأن المملكة تشهد تطوراً وتقدماً نوعياً بمسيرة البناء والتنمية والتطوير وبما يعود بالنفع على المواطنين.
من جانبه، تقدم المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ومهنئاً جميع شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الجهود لتعزيز إنجازات المملكة بشتى القطاعات ومنها تطوير البنية التحتية واستدامتها لمواكبة التطور العمراني في المملكة وبما يدعم مسيرة البناء والتنمية.
وقد اشتمل الحفل على فعاليات متنوعة للموظفين في مخيم الوزارة بمنطقة الصخير، والتي تضمنت فعاليات ترفيهية وشعبية وتكريم لمجموعة من الموظفين على جهودهم.
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