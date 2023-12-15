أحمد بن محمد يهنئ مملكة البحرين باليوم الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مملكة البحرين بيومها الوطني.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "نتقدم لجميع أهلنا في البحرين بأطيب التهاني بمناسبة يومهم الوطني... أدام الله التطور والازدهار والاستقرار على هذا الوطن الشقيق والشعب العزيز".
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