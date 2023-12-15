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أحمد بن محمد يهنئ مملكة البحرين باليوم الوطني

12/15/2023 10:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مملكة البحرين بيومها الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "نتقدم لجميع أهلنا في البحرين بأطيب التهاني بمناسبة يومهم الوطني... أدام الله التطور والازدهار والاستقرار على هذا الوطن الشقيق والشعب العزيز".

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