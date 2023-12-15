أحمد بن محمد يهنئ مملكة البحرين باليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مملكة البحرين بيومها الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "نتقدم لجميع أهلنا في البحرين بأطيب التهاني بمناسبة يومهم الوطني... أدام الله التطور والازدهار والاستقرار على هذا الوطن الشقيق والشعب العزيز".





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