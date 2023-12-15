دراج الحمرية الكتبي يمثل منتخب الإمارات في البطولة العربية بالرياض

(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعى اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، دراج الحمرية حمدان عبدالله الكتبي، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة العربية للطريق المقرر خوضها بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 15 وحتى 24 ديسمبر الجاري.
وأبدى الكتبي سعادة كبيرة باختياره ضمن قائمة منتخب الإمارات، موجهاً شكره لاتحاد الدراجات، ومؤكداً أن تمثيل المنتخب شرف يفرض عليه العمل بكل تفانٍ من أجل تشريف علم الدولة.
وهنأ سلطان الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي أمين السر العام بالنادي، الكتبي بمناسبة اختياره لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة العربية.
وأكد الشامسي، أن اختيار الكتبي، تشريف ومسؤولية كبيرة أيضاً، تُحتم عليه تسخير كل إمكاناته مع زملائه في المنتخب بهدف تمثيل الإمارات أحسن تمثيل في الرياض.
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