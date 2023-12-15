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دراج الحمرية الكتبي يمثل منتخب الإمارات في البطولة العربية بالرياض

12/15/2023 10:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعى اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، دراج الحمرية حمدان عبدالله الكتبي، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة العربية للطريق المقرر خوضها بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 15 وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وأبدى الكتبي سعادة كبيرة باختياره ضمن قائمة منتخب الإمارات، موجهاً شكره لاتحاد الدراجات، ومؤكداً أن تمثيل المنتخب شرف يفرض عليه العمل بكل تفانٍ من أجل تشريف علم الدولة.

وهنأ سلطان الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي أمين السر العام بالنادي، الكتبي بمناسبة اختياره لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة العربية.

وأكد الشامسي، أن اختيار الكتبي، تشريف ومسؤولية كبيرة أيضاً، تُحتم عليه تسخير كل إمكاناته مع زملائه في المنتخب بهدف تمثيل الإمارات أحسن تمثيل في الرياض.

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