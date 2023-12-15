مكتوم بن محمد: 52عاماً من المجد والأصالة والتطور لمملكة البحرين الشقيقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مملكة البحرين الشقيقة بيومها الوطني الـ 52.
وقال سموه عبر منصة "إكس" :" 52عاماً من المجد والأصالة والتطور لمملكة البحرين الشقيقة، يجمعنا مع المملكة المصير ويوحّدنا الطموح ونسعى من أجل مستقبلٍ مزدهر لأوطاننا وشعوبنا، في يومها الوطني ندعو الله أن يديم عز البحرين وازدهارها ووحدة شعبها وقيادتها."
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