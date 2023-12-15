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مكتوم بن محمد: 52عاماً من المجد والأصالة والتطور لمملكة البحرين الشقيقة

12/15/2023 10:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مملكة البحرين الشقيقة بيومها الوطني الـ 52.

وقال سموه عبر منصة "إكس" :" 52عاماً من المجد والأصالة والتطور لمملكة البحرين الشقيقة، يجمعنا مع المملكة المصير ويوحّدنا الطموح ونسعى من أجل مستقبلٍ مزدهر لأوطاننا وشعوبنا، في يومها الوطني ندعو الله أن يديم عز البحرين وازدهارها ووحدة شعبها وقيادتها."

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