الجزيرة يعود للانتصارات ويصطاد «الصقور» بهدف أحمد العطاس

نجح الجزيرة في العودة إلى الانتصارات بالفوز على مضيفه فريق الإمارات «الصقور»، بهدف أحرزه أحمد العطاس في الدقيقة 14 من لقاء الفريقين، مساء اليوم، لحساب الجولة 11 من وري أدنوك للمحترفين، في أول مواجهة لـ «فخر ابوظبي» تحت قيادة المدرب بوب دي كليرك عقب إقالة فرانك دي بور المدير الفني السابق، والذي ألحق الهزيمة السابعة على التوالي بالصقور، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة متقدما للمركز الخامس مؤقتا ويتأزم موقف الصقور الذي تجمد رصيده في 5 نقاط متراجعا للمركز الاخير.

ودخل الفريقان أرضية الملعب في غياب عدد من الأسماء البارزة التي كان تأثيرها واضحا على مستوى اللقاء، مع إلتزام كل فريق بالطابع الهجومي بحثا عن الفوز وكسب النقاط الثلاث، وتقاسما سويا السيطرة على مجريات اللعب مع أفضلية الجزيرة الذي نجح في هز شباك مضيفه بواسطة أحمد العطاس ق 14، وأستمرت المواجهة وسط حماس «الصقور» ورغبته في العودة للقاء بهدف التعادل ليقود عددا من الهجمات عن طريق فهد بدر لكنه لم ينجح في إختراق المنطقة الخطرة للجزيرة والذي حاول في أكثر من مناسبة إضافة الهدف الثاني من عدة هجمات كانت ابرزها ضربة رأسية من برونو دي أوليفيرا مرت جوار القائم.

وتواصل الشوط الثاني بهجوم متبادل من الفريقين ومع تقدم دقائق اللعب نشط الجزيرة في الشق الهجومي ما أجبر صاحب الأرض على التراجع للمنطقة الدفاعية والإعتماد على الهجمات المرتدة ومنها فرصة إبراهيم سرحان الذي سدد كرة قوية ولكن بعيدا عن الخشبات الثلاث، فيما أنقذ سهيل المطوع حارس الإمارات فريقه من هدف مؤكد بإبعاده تسديدة أحمد العطاس لضربة ركنية.

وشهد الجزء الأخير من اللقاء محاولات مكثفة من الفريقين لهز الشباك، وكان الجزيرة الأكثر خطورة بينما أفتقد الصقور المهاجم الذي يترجم الفرص إلى أهداف، دون أن ينجح أي فريق في تحقيق الهدف حتى اطلق الحكم صافرة النهاية.

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