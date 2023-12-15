احرنوت توافق هارتس : الجيش لا ينشر العدد الحقيقي للجرحى

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بات الاعلام العبري متفقا على وجود فرق كبير بين أعداد المصابين العسكريين من جيش الاحتلال في غزة ، وبين ما ينشره الجيش من احصائيات.
فبعد تقرير لصحيفة هآرتس قبل أيام ، جاء الدور اليوم الجمعة ، على صحيفة يديعوت أحرونوت ، التي قالت ان أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره جيش الاحتلال.
وقالت الصحيفة في تقريرها ان المعارك في شمال وجنوب قطاع غزة، تسفر عن إصابات خطيرة في صفوف ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت : كل يوم، ينصب عناصر حماس كمينًا لقواتنا ، وينتظرون اللحظة التي يمكنهم فيها الخروج من تحت الأرض، ومفاجأة القوات بإطلاق النار والصواريخ المضادة للدبابات وتفجير العبوات.
وأشارت الصحيفة العبرية أن مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت أن إمبراطورية الأنفاق التابعة لحماس في غزة واحدة من أكثر التحديات تعقيداً بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي في الحرب.
وكانت صحيفة هآرتس قال بدورها أيضا ان ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، وما تظهره سجلات المستشفيات.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الى انه في وقت اعترف جيش الاحتلال بإصابة 1600 جريح منذ بدء العمليات العسكرية البرية في غزة ، تظهر القوائم الجزئية التي أعلنت عنها المستشفيات استقبال قرابة 5000 مصاب خلال ذات الفترة.
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