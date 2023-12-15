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احرنوت توافق هارتس : الجيش لا ينشر العدد الحقيقي للجرحى

12/15/2023 9:27:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بات الاعلام العبري متفقا على وجود فرق كبير بين أعداد المصابين العسكريين من جيش الاحتلال في غزة ، وبين ما ينشره الجيش من احصائيات.

فبعد تقرير لصحيفة هآرتس قبل أيام ، جاء الدور اليوم الجمعة ، على صحيفة يديعوت أحرونوت ، التي قالت ان أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة في تقريرها ان المعارك في شمال وجنوب قطاع غزة، تسفر عن إصابات خطيرة في صفوف ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت : كل يوم، ينصب عناصر حماس كمينًا لقواتنا ، وينتظرون اللحظة التي يمكنهم فيها الخروج من تحت الأرض، ومفاجأة القوات بإطلاق النار والصواريخ المضادة للدبابات وتفجير العبوات.

وأشارت الصحيفة العبرية أن مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن إمبراطورية الأنفاق التابعة لحماس في غزة واحدة من أكثر التحديات تعقيداً بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي في الحرب.

وكانت صحيفة هآرتس قال بدورها أيضا ان ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، وما تظهره سجلات المستشفيات.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الى انه في وقت اعترف جيش الاحتلال بإصابة 1600 جريح منذ بدء العمليات العسكرية البرية في غزة ، تظهر القوائم الجزئية التي أعلنت عنها المستشفيات استقبال قرابة 5000 مصاب خلال ذات الفترة.


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