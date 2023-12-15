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الكرة الإنجليزية تحقق العلامة الكاملة في التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

12/15/2023 9:27:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسمت 8 فرق تأهلها إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بنهاية الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة والتي أقيمت أمس الخميس.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أوائل المجموعات الثمان إلى دور الـ16 مباشرة، على أن تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات مرحلة خروج المغلوب مع الفرق الثمانية المتحولين من دوري أبطال أوروبا، ليكمل الفائزون فيهم مقاعدهم في دور الـ16،

فيما تنتقل 8 فرق إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمر.

وفرضت الفرق الإنجليزية تفوقها في هذه البطولة بتأهل الفرق الثلاثة المشاركة مباشرة إلى دور الـ16، علاوة على فريق واحد من كل من اسكتلندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك وألمانيا.

والمتأهلون هم وست هام يونايتد، و برايتون، وليفربول، وجلاسكو رينجرز، وأتلانتا، وفياريال، وسلافيا براج، وباير ليفركوزن.

وتملك 8 فرق أخرى هي فرايبورج، ومارسيليا، وسبارتا براج، وسبورتينج لشبونة، وتولوز، ورين، وروما، وكارباج اجدام ( من إذربيجان) فرصة التأهل إلى الدور ثمن النهائي عندما تواجه الفرق المتحولة من دوري أبطال أوروبا، وهي جالاتا سراي، ولانس، وسبورتنج براجا، وبنفيكا، وفينورد، وميلان، ويانج بويز، وشاختار دونتسيك.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 لهذه البطولة يوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

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