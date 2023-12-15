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بيراميدز يعاقب لاعبيه ماليا بعد التعادل مع البلدية بالدوري المصري

12/15/2023 9:27:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قررت إدارة نادي بيراميدز المصري توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق، اليوم الجمعة.وجاء هذا القرار بعد التعادل المخيب للفريق 2 / 2 مع ضيفه بلدية المحلة، أمس الخميس، في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفرط بيراميدز بهذا التعادل في فرصة التحليق بعيدا في قمة المسابقة، حيث رفع رصيده إلى 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه المصري، الذي خاض نفس العدد من اللقاءات، ومتفوقا كذلك بفارق 3 نقاط على الأهلي (حامل اللقب)، صاحب المركز الثالث، الذي لعب 6 مواجهات فقط.

وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز أن إدارة النادي قررت توقيع العقوبة بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري، ومع ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الأيام المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة ضيفه مامليودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الثلاثاء القادم ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة نهاية الشهر الجاري.

ويقبع بيراميدز في قاع ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال برصيد 4 نقاط، بفارق النقاط خلف صن داونز وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطي ونواذيبو الموريتاني، أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد.

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