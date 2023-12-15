النجم الدولي الألماني لوكاس بودولسكي يكشف تلقيه عروضاً سابقة من مانشستر سيتي والصين

كشف النجم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي عن تلقيه عروضا من أندية كبرى بأوروبا مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك عروضا سخية أخرى من الصين منذ عدة سنوات.

وقال بودولسكي في تصريحات أدلى بها عبر تطبيق بودكاست لنادي طفولته كولون الألماني "كان يمكنني أن انتقل للصين وأحصل على 50 مليون يورو (55 مليون دولار) سنويا".

أضاف بودولسكي "التقى وكيل أعمالي مع العديد من الأندية. لقد أبدوا اهتمامهم البالغ بي وأرادوا بشتى السبل التعاقد معي. لكن كل ما قلته هو: ماذا يجب أن أفعل هناك؟".

أوضح بودولسكي أن مانشستر سيتي وكذلك بوروسيا دورتموند وهامبورج الألمانيين عرضوا عليه أيضا الانتقال إلى صفوفهم خلال فترة وجوده مع بايرن ميونخ الألماني ما بين عامي 2006 و2009.

واعترف بودولسكي: "كنت أجري محادثات مع مانشستر سيتي عندما كنت لاعبا في بايرن. لقد زارني مسؤولي النادي الإنجليزي والتقوا أيضا مع وكيل أعمالي في ميونخ وأرادوا إقناعي بالرحيل".

وسبق لبودولسكي، الذي توج بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل مع المنتخب الألماني، الدفاع عن ألوان فريقي أرسنال الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني.

ويلعب بودولسكي /38 عاما/ الآن في صفوف فريق جورنيك زابرزي البولندي، بعقد يمتد حتى عام 2025، وربما ينهي مسيرته مع الساحرة المستديرة، التي بدأت عام 2003، في صفوفه

واختتم بودولسكي تصريحاته قائلا "لا يمكنك خيانة العمر. سيأتي اليوم الذي ستصبح فيه البطارية فارغة".

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