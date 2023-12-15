«عرب بلاست» يختتم اعماله في دبي بمشاريع بيئية بـ 323 مليون درهم

شهد معرض (عرب بلاست 2023) بدبي توقيع اتفاقيات لشركات البتروكيماويات لأنشاء مشاريع تنتج مواد خام تخدم البيئة واهداف الاستدامة، تتجاوز قيمتها 88 مليون دولار(323 مليون درهم).

وتوقع مشاركون في المعرض أن يرتفع معدل إعادة تدوير المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.3% بحلول عام 2026.

وأختتم (عرب بلاست) اعمال دورته الـ16، في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الجمعة، معلنا استقبال اكثر من 30 الف زائر ومتخصص وخبير في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات على مدار 3 أيام.

وشارك في المعرض، الذي يعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة منها سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين والنمسا وتركيا والسعودية، فيما ارتفع حجم الشركات المحلية المشاركة لهذا العام الى أكثر من 40 شركة.

وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، ان المعرض حقق نجاحا كبيرا في دورته الـ16، خصوصا في تسليط الضوء على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، وعرض تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة، بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، مشيرا الى أن المعرض حرص تحفيز قادة الصناعة بتبني ممارسات دائرية تعزز الكفاءة وتقلل من التأثير البيئي.

من جانبه، قال رشيد مبيض، مدير (عرب بلاست 2023)، إن المعرض في دورته الـ16 شهد توقيع العديد من الاتفاقات الهامة في مجال الصناعات البلاستيك والبتروكيماويات، واطلاق مشاريع ضخمة تخدم أهداف حماية البيئة والاستدامة.

وأضاف: تميزت دورة هذا العام بتسليط الضوء على أحدث التطورات في تقنيات صناعة البلاستيك وإعادة التدوير والماكينات الحديثة التي تعزز الاستدامة، والمنتجات صديقة البيئة، مثل البلاستيك المعتمد على المواد الحيوية والكيماويات المتجددة.

وذكر رشيد مبيض أن عمالقة الصناعة المشاركون في المعرض كشفوا عن مستقبل واعد لقطاعات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط، حيث يتوقع أن تشهد السوق العالمية نموًا قويًا في السنوات القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز