الطقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً يصبح رطبا على بعض المناطق الداخلية الغربية ليلاً وصباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثاني عند الساعة 05:00 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:57.

وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 00:46 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 75 40

دبي 27 20 65 35

الشارقة 26 19 60 30

عجمان 26 21 65 40

أم القيوين 26 18 70 55

رأس الخيمة 27 16 75 40

الفجيرة 26 20 65 35

العـين 26 15 70 40

ليوا 25 15 70 45

الرويس 24 19 65 40

السلع 24 13 70 45

دلـمـا 23 20 80 40

طنب الكبرى 25 23 55 35

طنب الصغرى 25 23 55 35

أبو موسى 25 24 60 45.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز