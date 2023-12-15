100 فريق في دوري مانشستر سيتي لكرة القدم بأبوظبي يناير المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن إطلاق دوري "مانشستر سيتي أبوظبي" المخصص للاعبين الناشئين، مطلع يناير المقبل 2024، في مدينة زايد الرياضية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد النادي أن هذه المبادرة تعد الخطوة الأحدث ضمن استراتيجيته، وأهدافه المتمثلة في مواصلة العمل لرعاية المواهب الناشئة وتوفير فرص التطوير ومسارات التقدم للاعبين في دولة الإمارات.
وشهدت الفترة الماضية تسجيل أكثر من 100 فريق في منافسات الجولة الافتتاحية، من البطولة التي يترواح فيها أعمار اللاعبين واللاعبات بين 7 إلى 17 عاما، ومن المتوقع أن يصل العدد لأكثر من 1500 مشارك ومشاركة مع إنطلاقته.
ويتعاون الدوري الجديد في أبوظبي، مع دوري الشباب في دبي لإطلاق كأس بطل الأبطال الجديدة، التي تتيح لأفضل اللاعبين والفرق في كلتا المسابقتين فرصة لخوض مواجهة نهائية والتتويج بلقب البطولة.
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