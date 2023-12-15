100 فريق في دوري مانشستر سيتي لكرة القدم بأبوظبي يناير المقبل

أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن إطلاق دوري "مانشستر سيتي أبوظبي" المخصص للاعبين الناشئين، مطلع يناير المقبل 2024، في مدينة زايد الرياضية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد النادي أن هذه المبادرة تعد الخطوة الأحدث ضمن استراتيجيته، وأهدافه المتمثلة في مواصلة العمل لرعاية المواهب الناشئة وتوفير فرص التطوير ومسارات التقدم للاعبين في دولة الإمارات.

وشهدت الفترة الماضية تسجيل أكثر من 100 فريق في منافسات الجولة الافتتاحية، من البطولة التي يترواح فيها أعمار اللاعبين واللاعبات بين 7 إلى 17 عاما، ومن المتوقع أن يصل العدد لأكثر من 1500 مشارك ومشاركة مع إنطلاقته.

ويتعاون الدوري الجديد في أبوظبي، مع دوري الشباب في دبي لإطلاق كأس بطل الأبطال الجديدة، التي تتيح لأفضل اللاعبين والفرق في كلتا المسابقتين فرصة لخوض مواجهة نهائية والتتويج بلقب البطولة.

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