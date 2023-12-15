Friday, 15 December 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


100 فريق في دوري مانشستر سيتي لكرة القدم بأبوظبي يناير المقبل

12/15/2023 9:27:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن إطلاق دوري "مانشستر سيتي أبوظبي" المخصص للاعبين الناشئين، مطلع يناير المقبل 2024، في مدينة زايد الرياضية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد النادي أن هذه المبادرة تعد الخطوة الأحدث ضمن استراتيجيته، وأهدافه المتمثلة في مواصلة العمل لرعاية المواهب الناشئة وتوفير فرص التطوير ومسارات التقدم للاعبين في دولة الإمارات.

وشهدت الفترة الماضية تسجيل أكثر من 100 فريق في منافسات الجولة الافتتاحية، من البطولة التي يترواح فيها أعمار اللاعبين واللاعبات بين 7 إلى 17 عاما، ومن المتوقع أن يصل العدد لأكثر من 1500 مشارك ومشاركة مع إنطلاقته.

ويتعاون الدوري الجديد في أبوظبي، مع دوري الشباب في دبي لإطلاق كأس بطل الأبطال الجديدة، التي تتيح لأفضل اللاعبين والفرق في كلتا المسابقتين فرصة لخوض مواجهة نهائية والتتويج بلقب البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15122023000110011019ID1107604158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث