حمدان بن محمد: نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً يومها الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البحرين والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ولشعبها، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وقال سموه في عبر منصة "أكس": نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً يومها الوطني، ونسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار".
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