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حمدان بن محمد: نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً يومها الوطني

12/15/2023 9:27:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البحرين والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ولشعبها، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال سموه في عبر منصة "أكس": نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً يومها الوطني، ونسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار".

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