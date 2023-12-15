محمد بن راشد يهنئ مملكة البحرين بمناسبة عيدها الوطني الـ52

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله مملكة البحرين بمناسبة عيدها الوطني الـ52، كما بارك للملك حمد بن عيسى بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في مملكة البحرين

الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لإخوتنا في مملكة البحرين قيادة وشعباً عيدهم الوطني الـ52، وذكرى تسلم أخي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة».



وأضاف سموه: «علاقتنا مع البحرين أخوية ومستقرة.. راسخة ومتطورة.. رسمية وشعبية وحقيقية..

أدام الله عليهم الأمن والأمان.. والاستقرار والازدهار .. وأدام بين شعبينا المحبة والأخوة».





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