الجزيرة : المصور سامر ابو دقة محاصر بعد اصابته في خانيونس
التاريخ
12/15/2023 9:14:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
اكدت قناة الجزيرة اصابة المراسل وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة أثناء تغطيتهما قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واشارت أن هناك مناشدات عدة لإجلاء مصابين من المكان ومحاصرين من بينهم مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة حيث انه لم ينقل للمستشفى بعد اصابته
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