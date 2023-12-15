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بالعبوات الناسفة .. القسام تفجر منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال

12/15/2023 9:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس

وكانت الكتائب قد أعلنت بوقت مسبق من اليوم أن مجاهديها "اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16

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