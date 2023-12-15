بالعبوات الناسفة .. القسام تفجر منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال
التاريخ
12/15/2023 9:14:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس
وكانت الكتائب قد أعلنت بوقت مسبق من اليوم أن مجاهديها "اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16
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