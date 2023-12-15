الحوثيين تصدر بيان بشأن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News)اصدرت جماعة الحوثيين بيانا اعلنوا فيه مسؤوليتهم عن استهداف سفينتين بالبحر الاحمر كانتا متجهات الى الكيان الصهيوني بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية

وجاء في نص البيان الصادر عنهم اليوم الجمعة : "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا ، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا "و"MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين "



وتابع البيان " إن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية إن القوات المسلحة اليمنية تطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً"



واضاف :" إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء"

