Friday, 15 December 2023 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل جديدة عن اصابة وائل الدحدوح وسامر ابو دقة والحالة الصحية

12/15/2023 9:14:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح والمصور سامر ابو دقة بعد استهداف الاحتلال لهم اثناء تغطيتهم قصف استهدف مدرسة بخانيونس

واكد مراسل قناة الجزيرة ان وائل الدحدوح وسامر ابو دقة ذهبا الى المدرسة لتغطية قصف الاحتلال على مدرسة بعد توقفه مرتدين خوذهم وسترتهم الصحفية وكانا برفقة سيارات الاسعاف والدفاع المدني ولكن الاحتلال استهدفهم بعد وصولهم الى المدرسة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وتابع المراسل ان وائل الدحدوح سمع صوت صراخ المصور سامر ابو دقة ولكنه لم يستطيع الوصول اليه بسبب اصابته ، فيما استطاع شبان انقاذ وائل الدحدوح وايصاله للمستشفى موكدا ان حالته الصحية جيدة واصيب بذراعه

واشار المراسل ان المصور سامر ابو دقة محاصر واخرون في المدرسة وانهم يشعرون بالقلق على حالتهم الصحية مناشدا الصليب الاحمر بالتدخل لوقف العدوان وانقاذ المصابين

MENAFN15122023000208011052ID1107604075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث