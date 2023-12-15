تفاصيل جديدة عن اصابة وائل الدحدوح وسامر ابو دقة والحالة الصحية

MENAFN - Al Wakeel News)اصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح والمصور سامر ابو دقة بعد استهداف الاحتلال لهم اثناء تغطيتهم قصف استهدف مدرسة بخانيونس

واكد مراسل قناة الجزيرة ان وائل الدحدوح وسامر ابو دقة ذهبا الى المدرسة لتغطية قصف الاحتلال على مدرسة بعد توقفه مرتدين خوذهم وسترتهم الصحفية وكانا برفقة سيارات الاسعاف والدفاع المدني ولكن الاحتلال استهدفهم بعد وصولهم الى المدرسة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وتابع المراسل ان وائل الدحدوح سمع صوت صراخ المصور سامر ابو دقة ولكنه لم يستطيع الوصول اليه بسبب اصابته ، فيما استطاع شبان انقاذ وائل الدحدوح وايصاله للمستشفى موكدا ان حالته الصحية جيدة واصيب بذراعه

واشار المراسل ان المصور سامر ابو دقة محاصر واخرون في المدرسة وانهم يشعرون بالقلق على حالتهم الصحية مناشدا الصليب الاحمر بالتدخل لوقف العدوان وانقاذ المصابين