سامي غزوان يحقق المركز الأول في بطولة السعودية الدولية لقفز الحواجز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حقق الفارس البحريني سامي غزوان المركز الأول في بطولة المملكة العربية السعودية الدولية لقفز الحواجز المقامة في العاصمة الرياض بمشاركة واسعة من فرسان العالم.

وتمكن غزوان من تحقيق فوزه الثالث في السعودية بجدارة واستحقاق وسط منافسة قوية مع عدة فرسان أبرزهم الألماني ديفد ويل والكويتي علي الخرافي بطل آسياد.

وتفوق سامي غزوان في المرحلة على الفرسان كافة، منهيا الجولة بسرعة فائقة بزمن مميز (58 ثانية و98 جزء من الثانية)، فيما احتل الفارس السعودي فيصل العودة المركز الثاني بزمن (62 ثانية و80 جزء من الثانية)، و احتل المركز الثالث السعودي عبدالله الفراي بزمن (63 ثانية و01 جزء من الثانية)، واحتل الفارس الكويتي علي الخرافي المركز الرابع بمن (63 ثانية و34 جزء من الثانية).

وأعرب سامي غزوان عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز الثالث له في السعودية بعد أن حقق المركز الأول في مناسبتين سابقتين، مؤكدًا أنه سيواصل على نفس المستوى من أجل تأكيد مكانة قفز الحواجز البحرينية والإمكانيات العالية التي يمتلكها الفرسان البحرينيين.