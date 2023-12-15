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الشيخ علي بن خليفة: دور كبير لشرطة البحرين في حفظ الأمن وحماية المكتسبات

12/15/2023 9:10:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأدوار المهمة التي يقوم بها رجال الأمن في حفظ أمن مملكة البحرين ، بما يعزز التنمية التي يعتبر الأمن ركناً أساس لبلوغها أهدافها، وبما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

و بمناسبة الاحتفال بيوم شرطة البحرين؛ بعث سموه برقية لـ وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أشاد سموه فيها بما يضطلع به منتسبو شرطة البحرين من دور كبير في حفظ الأمن وحماية المكتسبات فهم الذين يواصلون الليل بالنهار لينعم جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالطمأنينة والأمان؛ مشيدًا بجهود وزير الداخلية لتطوير أجهزة وإدارات وزارة الداخلية وخدماتها وقيامها بدورها الوطني.

وأشار سمو مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة لاستذكار ما حققته وزارة الداخلية من تطور في العمل الشرطي والمجتمعي بفضل توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.

واستذكر سموه ببالغ الاعتزاز التضحيات الجليلة التي يقدمها منتسبو شرطة البحرين في سبيل الوطن، مؤكداً سموه أن الجميع ينظرون للعمل السامي لشرطة البحرين وتضحياتهم ببالغ الاعتزاز والتقدير.

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