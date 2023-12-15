الشيخ علي بن خليفة: دور كبير لشرطة البحرين في حفظ الأمن وحماية المكتسبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأدوار المهمة التي يقوم بها رجال الأمن في حفظ أمن مملكة البحرين ، بما يعزز التنمية التي يعتبر الأمن ركناً أساس لبلوغها أهدافها، وبما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
و بمناسبة الاحتفال بيوم شرطة البحرين؛ بعث سموه برقية لـ وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أشاد سموه فيها بما يضطلع به منتسبو شرطة البحرين من دور كبير في حفظ الأمن وحماية المكتسبات فهم الذين يواصلون الليل بالنهار لينعم جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالطمأنينة والأمان؛ مشيدًا بجهود وزير الداخلية لتطوير أجهزة وإدارات وزارة الداخلية وخدماتها وقيامها بدورها الوطني.
وأشار سمو مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة لاستذكار ما حققته وزارة الداخلية من تطور في العمل الشرطي والمجتمعي بفضل توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.
واستذكر سموه ببالغ الاعتزاز التضحيات الجليلة التي يقدمها منتسبو شرطة البحرين في سبيل الوطن، مؤكداً سموه أن الجميع ينظرون للعمل السامي لشرطة البحرين وتضحياتهم ببالغ الاعتزاز والتقدير.
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