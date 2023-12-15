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الملكية للأعمال الإنسانية تشارك المملكة أعيادها الوطنية

12/15/2023 9:10:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية احتفاليةً وطنية بحضور الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة، وبمشاركة موظفيها ومنتسبيها وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور مصطفى السيد أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
و إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة أعياد المملكة الوطنية، مشيدا بما حققته المملكة من نجاحات وإنجازات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، لا سيما في المجال الإنساني والإغاثي الذي باتت مملكة البحرين تحتل فيه مكانة عالمية ريادية بفضل ما تقدمه من معونات ومساعدات إغاثية جليلة لاقت الإشادة والثناء من جميع دول العالم.

وأكد سعادته أن أعياد المملكة الوطنية وما تُبرزه من مشاعر وفاء وولاء من قبل جميع المواطنين والقاطنين في المملكة في كل عام تُجسد ما أرسته البحرين من أسس قوية ودعائم شامخة التي جعلت من الإنسان في المملكة أساس التنمية والتقدم، والمكون الرئيس للنجاح والازدهار، مُعرباً عن فخره واعتزازه بما قدمته المملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم
من أمثلة استثنائية لجميع العالم في المجالات المختلفة.

ونوه السيد بما يحظى به أيتام المملكة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم ، إذ يعتبر جلالته الراعي والكافل الأول والأكبر للأيتام في مملكة البحرين، كما تمتد أيدي جلالته البيضاء للجميع مُشيداً بما يبذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، من جهود لترجمة الرؤى الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله.

داعيا في ختام كلمته الجميع في المملكة إلى التواصل والتعاون وبذل المزيد من الجهود لبناء مستقبل مشرق للبحرين، سائلاً المولى العزيز القدير يديم نعمة الأمن والاستقرار على مملكتنا الغالية.

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