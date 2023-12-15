الملكية للأعمال الإنسانية تشارك المملكة أعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية احتفاليةً وطنية بحضور الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة، وبمشاركة موظفيها ومنتسبيها وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وبهذه المناسبة، رفع الدكتور مصطفى السيد أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
و إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة أعياد المملكة الوطنية، مشيدا بما حققته المملكة من نجاحات وإنجازات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، لا سيما في المجال الإنساني والإغاثي الذي باتت مملكة البحرين تحتل فيه مكانة عالمية ريادية بفضل ما تقدمه من معونات ومساعدات إغاثية جليلة لاقت الإشادة والثناء من جميع دول العالم.
وأكد سعادته أن أعياد المملكة الوطنية وما تُبرزه من مشاعر وفاء وولاء من قبل جميع المواطنين والقاطنين في المملكة في كل عام تُجسد ما أرسته البحرين من أسس قوية ودعائم شامخة التي جعلت من الإنسان في المملكة أساس التنمية والتقدم، والمكون الرئيس للنجاح والازدهار، مُعرباً عن فخره واعتزازه بما قدمته المملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم
من أمثلة استثنائية لجميع العالم في المجالات المختلفة.
ونوه السيد بما يحظى به أيتام المملكة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم ، إذ يعتبر جلالته الراعي والكافل الأول والأكبر للأيتام في مملكة البحرين، كما تمتد أيدي جلالته البيضاء للجميع مُشيداً بما يبذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، من جهود لترجمة الرؤى الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله.
داعيا في ختام كلمته الجميع في المملكة إلى التواصل والتعاون وبذل المزيد من الجهود لبناء مستقبل مشرق للبحرين، سائلاً المولى العزيز القدير يديم نعمة الأمن والاستقرار على مملكتنا الغالية.
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