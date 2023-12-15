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وزارة التنمية الاجتماعية تحتفل بأعياد المملكة الوطنية

12/15/2023 9:10:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، احتفالية، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وبهذه المناسبة، رفع أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ومهنئاً شعب مملكة البحرين، داعيًا الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار والخير والبركات.

وأكّد وزير التنمية الاجتماعية أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية تعزز قيم الانتماء للوطن الغالي، وتسهم في إبراز أواصر الوحدة الوطنية المتينة والتماسك المجتمعي، وتنمية الروح الوطنية، وتحفيزها على مواصلة مسيرة العطاء، والعمل المخلص لتعظيم المنجزات والمكتسبات.

كما لفت إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ونهضة شاملة في مختلف الميادين والمجالات، الأمر الذي مكنها من أن تكون في مصاف الدول الرائدة، من خلال إدارة عجلة البناء والتطور بنهج مستنير ورؤية واضحة، من أجل تحقيق رفعة للوطن، وموقعًا مميزًا على خريطة العالم المتقدم.

إلى جانب ذلك نظمت وزارة التنمية الاجتماعية فعاليات متنوعة بهذه المناسبة الوطنية في المراكز والدور التابعة لها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الجاري، في ظل الحرص على تعزيز وترسيخ اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني، وتعزيز أواصر المحبة بين الجميع.

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