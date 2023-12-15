وزارة التنمية الاجتماعية تحتفل بأعياد المملكة الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، احتفالية، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وبهذه المناسبة، رفع أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ومهنئاً شعب مملكة البحرين، داعيًا الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار والخير والبركات.
وأكّد وزير التنمية الاجتماعية أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية تعزز قيم الانتماء للوطن الغالي، وتسهم في إبراز أواصر الوحدة الوطنية المتينة والتماسك المجتمعي، وتنمية الروح الوطنية، وتحفيزها على مواصلة مسيرة العطاء، والعمل المخلص لتعظيم المنجزات والمكتسبات.
كما لفت إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ونهضة شاملة في مختلف الميادين والمجالات، الأمر الذي مكنها من أن تكون في مصاف الدول الرائدة، من خلال إدارة عجلة البناء والتطور بنهج مستنير ورؤية واضحة، من أجل تحقيق رفعة للوطن، وموقعًا مميزًا على خريطة العالم المتقدم.
إلى جانب ذلك نظمت وزارة التنمية الاجتماعية فعاليات متنوعة بهذه المناسبة الوطنية في المراكز والدور التابعة لها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الجاري، في ظل الحرص على تعزيز وترسيخ اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني، وتعزيز أواصر المحبة بين الجميع.
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