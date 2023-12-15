شاهد : لحظة اصابة سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها

MENAFN - Al Wakeel News)وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة اصابة سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها .

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري صباح اليوم إن سفينة ترفع علم ليبيريا تضررت إثر هجوم جوي شمال ميناء المخاء اليمني.

وأضافت الشرطة -في بيان- أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، مشيرة إلى أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة.

ولاحقا ، قال مسؤول دفاعي أميركي إن "صاروخا باليستيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب".

وقال المسؤول إن "الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده".